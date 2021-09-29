15 пісень на вірші класиків української поезії. Марія Бурмака презентувала новий проєкт до Дня вчителя. Зі співачкою та її командою поспілкувався наш кореспондент Кирило Воронко.

Знайомі рядки українських класичних поезій, покладені на музику…"Улюблені класики". Саме таку назву має музичний проєкт Марії Бурмаки, який вона презентувала до Дня вчителя.

Вірші Олени Теліги, Івана Франка, Тараса Шевченка, Лесі Українки та інших авторів немов ожили у піснях. Співачка розповідає, як почала працювати над проєктом, відчуває незримий зв'язок з класиками.

Марія Бурмака, народна артистка України:

Ти раптом бачиш, що ти фотографуєшся, наприклад, подільський шуг, оце така тусовочна барахолка була. Ти фотографуєшся, потім раптом бачиш - ти сфотографувалася на лівому плані Шевченко. І я скажу вони просто переслідують мене. Тому я вирішила, що класики подають мені знаки.

Альбом презентували до свята вчителів не випадково. Адже митці називають свій проєкт освітнім. І пропонують - як альтернативне вивчення української класичної літератури.

Вадим Лисиця, музичний продюсер:

Це українська культура, яку я, російськомовна людина, я хочу все ж таки якось продвигати, щоб вона ставала більшою і щоб діти вивчали ці вірші й в тому числі завдяки музиці.

В рамках проєкту Марія разом з командою проводить музично-поетичні зустрічі у різних містах України. Виступає для студентів та вчителів вишів.

Марія Бурмака, народна артистка України:

Частина проєкту - це не тільки концерт. Ми уже проїхали по деяким університетам Українським. Це Харківський університет, це Львівський університет, Український католицький університет, це Донецький університет який зараз знаходиться у Вінниці. Попереду ще Житомир і Одеса, якщо вийде, тому що жовта зона й Одеський університет повністю перейшов на дистанційне навчання.

Глядачі давно знайомі з творчістю співачки й кажуть у захваті від нових пісень.

Тетяна Вітязь, глядачка:

Чудова музика, душевне виконання, харизма, невероятное место.

Юлія Нестеряк, доцент кафедри соціальних комунікацій Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка:

Він не просто популяризує українську культуру, українську літературу, а і наближає, особливо молодь, особливо наших підлітків до розуміння того, що українська мова і культура - це дуже круто. Це неймовірна мотивація зацікавитися.. Тому що коли дивитися на хрестоматійні вірші того ж Богдана Ігоря Анатольовича, я пісню Марії "Батьківщина".. я просто відкрила сама для себе.

До альбому входить 15 пісень. Усіх їх можна завантажити безплатно.