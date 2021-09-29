В Японии на выборах главы правящей Либерально-демократической партии победил бывший министр иностранных дел Фумио Кисида. Об этом сообщает NHK.

Он сменит Есихидэ Суга на должности премьер-министра.

Во второй тур голосования вышли Кисида и тоже бывший глава МИД и Минобороны Японии Таро Коно.

В результате первый получил 257 из 427 голосов и возглавил правящую партии. Он также станет 100-м по счету премьер-министром Японии.

Ожидается, что парламент утвердит нового главу правительства 4 октября.

Ранее мы писали о том, что в Японии полностью отменяют режим чрезвычайной ситуации в ряде префектур, который был введен из-за коронавируса.