Кто станет следующим премьером Японии [ Редактировать ]
В Японии на выборах главы правящей Либерально-демократической партии победил бывший министр иностранных дел Фумио Кисида. Об этом сообщает NHK.
Он сменит Есихидэ Суга на должности премьер-министра.
Во второй тур голосования вышли Кисида и тоже бывший глава МИД и Минобороны Японии Таро Коно.
В результате первый получил 257 из 427 голосов и возглавил правящую партии. Он также станет 100-м по счету премьер-министром Японии.
Ожидается, что парламент утвердит нового главу правительства 4 октября.
Ранее мы писали о том, что в Японии полностью отменяют режим чрезвычайной ситуации в ряде префектур, который был введен из-за коронавируса.
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