В Японии полностью отменяют режим чрезвычайной ситуации в ряде префектур, который был введен из-за коронавируса. Ограничения перестанут действовать с 1 октября.

Об этом сообщает NHK.

Сообщается, что правительство Японии сегодня приняло решение снять режим ЧС и усиленные меры в связи с коронавирусом в четверг, 30 сентября, когда истекает запланированный срок их действия.

По словам премьера Есихиды Суги, число новых случаев заражения коронавирусом значительно снизилось, и ситуация улучшается. Режим чрезвычайной ситуации действует в 19 префектурах, включая Токио и Осаку.

В рамках ЧС в этих префектурах бары и рестораны не продают алкоголь, а торговые центры и компании по организации мероприятий ограничивают число посетителей.

Ранее мы писали о том, что Центры по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов обнародовали результаты исследования, согласно которым вероятность смерти от COVID-19 у невакцинированных людей в 11 раз выше, чем у полностью вакцинированных.

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