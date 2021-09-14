В Японии обнаружили посторонние вещества в вакцине Pfizer [ Редактировать ]
В японском городе Сагамихара (префектура Канагава) медики обнаружили посторонние вещества в вакцине американской компании Pfizer. Примеси были зафиксированы в 18 ампулах. Об этом сообщает сайт префектуры.
Указано, медики на трех разных пунктах прививания обнаружили посторонние вещества в 18 доз вакцины во время визуального осмотра препаратов перед началом иммунизации.
Таким образом, прививание подозрительными вакцинами удалось избежать.
Кроме того, аналогичный случай обнаружения посторонних веществ в вакцине Pfizer был зафиксирован днем ранее в городе Камакура.
Вследствие чего, местные власти обратились к производителю с просьбой провести расследование.
Однако другие флаконы, из той же партии, будут использоваться в городах, поскольку медики заявили, что примесей в них замечено не было.
Ранее мы писали о том, что Центры по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов обнародовали результаты исследования, согласно которым вероятность смерти от COVID-19 у невакцинированных людей в 11 раз выше, чем у полностью вакцинированных.
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