Людство вшановує пам’ять жертв Бабиного Яру [ Редактировать ]
Сьогодні - День пам'яті жертв Бабиного Яру. Вісімдесяті роковини одного з найжахливіших символів Голокосту - масових розстрілів, що вчиняли гітлерівці у Києві. А 29-30 вересня 41-го року в окупованому місті загарбники масово розстрілювали цивільне населення.
За різними даними, тоді загинули від дев'яноста до ста тисяч людей. Із них приблизно 65-70 тисяч євреїв. Сьогодні в меморіальному комплексі Бабин Яр розпочалися офіційні церемонії вшанування пам'яті жертв. Побувала на відкритті моя колега Ксенія Барвіненко.
У Бабиному Яру нині тривають пам'ятні заходи. Розпочалися вони із символічного запалення вогню, який горітиме упродовж двох днів біля пам'ятника загиблим киянам та військовополоненим. Увечері там відбудеться міжрелігійний захід-молитва. Крім того, сьогодні в усіх українських школах проводять Національний урок до вісімдесятих роковин трагедії.
Тут лежать батьки мого батька, тобто мої дід і бабуся.
Навіть через 80 років, Юлій не може згадувати своїх рідних без суму. Коли в 41-му окупанти почали полювати на євреїв, він був дитиною, йому разом з батьками вдалося втекти до Новосибірська. А от дідусь з бабусею залишились в Києві.
Юлій Бородянський, нащадок жертв Бабиного Яру:
Батько дізнався з газет уже тоді, і ще з того часу ми пам'ятаємо це, що тут сталося. Вони лежать тут, вони розстріляні тут з більше ніж 150 тисяч і не тільки євреїв, але євреїв всіх, хто були в Києві і під Києвом тут, тут лежать люди.
Квіти до меморіалу жертвам розстрілів Юлій приносить щороку. А от для цих дітлахів - це перший візит до меморіалу, разом з вчителем вони прийшли вшанувати пам'ять загиблих.
Віта Петрук, вчитель:
Діти мають знати, що відбувалося раніше, берегти ці знання, це наша історія, аби ніколи в житті не повторилися ті страшні часи, які пережило наше населення, не тільки українці.
Першими жертвами нацистів стали пацієнти психічної лікарні імені Павлова - загалом понад 700 людей. А 29-30 вересня 41-го року в окупованому місті загарбники масово розстрілювали цивільне населення. За різними даними, тоді загинули від дев'яноста до ста тисяч людей. Із них приблизно 65-70 тисяч євреїв.
Віталій Кличко, міський голова Києва:
Ми шануємо пам'ять загиблих і робимо все, щоб на місці масових розстрілів був справжній меморіал, який би нагадував про ті страшні події, що відбувались, і велика шана, великий уклін праведникам, які рятували десятки тисяч людей, для того, щоб їх не розстріляли.
Квіти до меморіала страченим у Бабиному Яру поклав президент Володимир Зеленський і встановив лампадку до підніжжя пам'ятного знака "Менора". Глава держави зазначив, що зберегти пам'ять про трагедію Бабиного Яру та Голокосту - наш обов'язок перед людством.
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