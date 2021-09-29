Опалення по країні включать, щойно середньодобовa температура впаде нижче восьми градусів і протримається такою щонайменше три доби. Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр Денис Шмигаль. Він наголосив, що країна готова до опалювального сезону на 90 відсотків. І додав, що в підземних сховищах газу достатньо аби цієї зими українці не мерзли.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: