Шмигаль заявив, що Україна готова до опалювального сезону [ Редактировать ]
Опалення по країні включать, щойно середньодобовa температура впаде нижче восьми градусів і протримається такою щонайменше три доби. Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр Денис Шмигаль. Він наголосив, що країна готова до опалювального сезону на 90 відсотків. І додав, що в підземних сховищах газу достатньо аби цієї зими українці не мерзли.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Коштів для подальшої закупівлі блакитного палива у нас достатньо, тарифи будуть залишатись стабільними, а програму субсидій ми збільшуємо. Також починаючи з першого жовтня тариф на електроенергію буде збільшено ... буде знижено... перепрошую, до гривні, 44 за кіловат для 80% українських сімей.
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