Співачка присвятила вихід альбому Дню вчителя, який цього року в Україні відзначатимуть у неділю, третього жовтня.

Чи застаріла класична поезія? Відома українська співачка Марія Бурмака вважає, що ні. Виконавиця презентувала збірку нових пісень, на вірші українських класиків. Вихід альбому присвятила Дню вчителя, який цього року в Україні відзначатимуть у неділю, третього жовтня. Одним із перших почув нові-старі пісні мій колега Кирило Воронко.

Знайомі рядки українських класичних поезій, покладені на музику…"Улюблені класики". Саме таку назву має музичний проєкт Марії Бурмаки, який вона презентувала до Дня вчителя.

Вірші Олени Теліги, Івана Франка, Тараса Шевченка, Лесі Українки та інших авторів немов ожили у піснях. Співачка розповідає, як почала працювати над проєктом відчуває незримий зв'язок з класиками.

Марія Бурмака, народна артистка України:

Ти раптом бачиш що ти фотаграфуєшся наприклад подільський шуг оце така тусовочна барахолка була ти фотаграфуєшся потім раптом бачиш ти сфотографувалася на лівому плані Шевченко. І я скажу вони просто переслідують мене. Тому я вирішила що класики подають мені знаки.

Альбом презентували до свята вчителів не випадково. Адже митці називають свій проєкт освітнім. І пропонують - як альтернативне вивчення української класичної літератури.

Вадим Лисиця, музичний продюсер:

Це українська культура, яку я російсько мовна людина я хочу все ж таки якось продвигати щоб вона ставала більшою і щоб діти вивчали ці вірші і в тому числі завдяки музиці.

В рамках проєкту Марія разом з командою проводить музично-поетичні зустрічі у різних містах України. Виступає для студентів та вчителів вишів.

Марія Бурмака, народна артистка України:

Частина проекту це не тільки концерт. Ми уже проїхали по деяким університетам Українським. Це харківський університет, це львівський університет український католицький університет, це донецький університет який зараз знаходиться у Вінниці. Попереду ще Житомир і Одеса, якщо вийде, тому що жовта зона і Одеський університет повністю перейшов на дистанційне навчання.

Глядачі давно знайомі з творчістю співачки і кажуть, у захваті від нових пісень.

Юлія Нестеряк, доцент кафедри соціальних комунікацій Інституту журналістики КНУ імені Т. Шевченка:

Він не просто популяризує українську культуру українську літературу а і наближає особливо молодь, особливо наших підлітків до розуміння того, що українська мова і культура це дуже круто.

До альбому входить 15 пісень. Усіх їх можна завантажити безкоштовно.