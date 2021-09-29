Скандал у Всесвітній організації охорони здоров'я. Понад два десятки співробітників організації виявилися причетними до сексуальних злочинів в Демократичній республіці Конго.

Такого висновку дійшла незалежна комісія з розслідувань при ВООЗ. Ідеться про 2018-2020 роки, коли до країни приїхали представники ВООЗ для боротьби з епідемією Ебола. Про сексуальні домагання з їхнього боку заявили понад півсотні місцевих жінок. Вони розповіли,що їх споювали алкоголем та гвалтували. Більшість з постраждалих змушені були зробити аборт.