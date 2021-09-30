У Великій Британії залучать армійців для врегулювання паливної кризи. Це підтвердили в уряді країни. Британські військові вже найближчим часом сядуть за кермо вантажівок і почнуть розвозити пальне до АЗС.

Нагадаю, у Великій Британії кілька днів поспіль - бракує пального. На більшості заправках немає бензину. Водії шикуються у довжелезні черги біля АЗС. Основною причиною кризи став дефіцит далекобійників внаслідок Брекзиту та пандемії.