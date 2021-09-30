Британські військові розвозитимуть паливо країною [ Редактировать ]
У Великій Британії залучать армійців для врегулювання паливної кризи. Це підтвердили в уряді країни. Британські військові вже найближчим часом сядуть за кермо вантажівок і почнуть розвозити пальне до АЗС.
Нагадаю, у Великій Британії кілька днів поспіль - бракує пального. На більшості заправках немає бензину. Водії шикуються у довжелезні черги біля АЗС. Основною причиною кризи став дефіцит далекобійників внаслідок Брекзиту та пандемії.
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В країні - паливна криза. На АЗС вичерпалися запаси майже всього пального. Довкола заправок - довжелезні черги з невдоволеними водіями.
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