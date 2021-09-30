Бустерна доза щеплення від ковіду викликає побічні ефекти - американські науковці [ Редактировать ]
Біль, набряк та почервоніння. Такі побічні ефекти найчастіше викликає третя доза вакцини проти ковіду. Американські науковці провели дослідження - понад 22 тисячі людей отримали додаткове щеплення препаратами Модерна або Файзер.
Під час вакцинації другою дозою найбільше скаржилися на системні реакції - втому, головний біль та діарею. Нагадаю, раніше науковці ВООЗ та Адміністрації з контролю за продуктами та ліками США дійшли висновку, що масове щеплення бустерною дозою - не потрібне.
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США заборонить в'їзд усім щепленим вакцинами, яких не визнає ВООЗ або влада країни. Це насамперед стосується тих, хто імунізувався російськими препаратами, зокрема "Спутником V" - повідомляє "Вашингтон Пост".
Натомість щепленим "Пфайзером", "Модерною", "АстраЗенекою" та китайськими препаратами "Сіно-фарм" і "Сіно-вак" в'їзд - дозволять. Нові обмеження набудуть сили від листопада.
Нова розробка значно легша для транспортування, не потребує заморожування чи особливих умов зберігання.
Також доручив підприємствам зі штатом понад сто працівників вимагати у них довідку про імунізацію.
Медицинское заключение выпустили Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC)