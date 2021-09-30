Біль, набряк та почервоніння. Такі побічні ефекти найчастіше викликає третя доза вакцини проти ковіду. Американські науковці провели дослідження - понад 22 тисячі людей отримали додаткове щеплення препаратами Модерна або Файзер.

Під час вакцинації другою дозою найбільше скаржилися на системні реакції - втому, головний біль та діарею. Нагадаю, раніше науковці ВООЗ та Адміністрації з контролю за продуктами та ліками США дійшли висновку, що масове щеплення бустерною дозою - не потрібне.