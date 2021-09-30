У столиці правоохоронці викрили спритників, які підробляли ковідні сертифікати та ПЛР-тести. Негативний результат тесту на коронавірус коштував 600 гривень, а міжнародне свідоцтво про вакцинацію - удвічі більше. Використовували "липові" печатки та логотип однієї з українських клінік.

Клієнтів підшукували в інтернеті. За попередніми підрахунками, зловмисники встигли виготовити приблизно дві сотні підробних документів. Тепер їм загрожує до восьми років за ґратами.