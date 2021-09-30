Правоохоронці затримали злочинців що підробляли ковідні сертифікати у Києві [ Редактировать ]
У столиці правоохоронці викрили спритників, які підробляли ковідні сертифікати та ПЛР-тести. Негативний результат тесту на коронавірус коштував 600 гривень, а міжнародне свідоцтво про вакцинацію - удвічі більше. Використовували "липові" печатки та логотип однієї з українських клінік.
Клієнтів підшукували в інтернеті. За попередніми підрахунками, зловмисники встигли виготовити приблизно дві сотні підробних документів. Тепер їм загрожує до восьми років за ґратами.
по теме
Медицинское заключение выпустили Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC)
Отмечается, что прежние данные исследований, предоставленные британским производителем лекарств в марте, уже устарели
Науковці ВООЗ та Адміністрації з контролю за продуктами та ліками США дійшли висновку, що масове щеплення бустерною дозою - не потрібне.
Пасажир таксі кулаками вирішив провчити чоловіка напідпитку, який чіплявся до заправника. Вдарив його в голову та живіт. Той впав і більше не піднявся. Чоловік сів в таксі і поїхав, але потім повернувся і викликав швидку.
Ее не запускали в использование из-за того, что в Минздраве подозревали нарушение условий хранения