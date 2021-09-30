Військовий з так званої ЛНР здався у полон українським армійцям [ Редактировать ]
Представник незаконного збройного формування здався у полон українським військовим. На передовій до армійців на позиції прийшов 23-річний хлопець.
Сказав, що втік із лав так званої ЛНР. Розповів, що йому обіцяли високу плату, але надурили. До того ж постійно потерпав від знущань та принижень із боку російських кураторів. А ще - став наркозалежним. Затриманого передали слідчим.
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Розповів, що йому обіцяли високу плату, але надурили. До того ж постійно потерпав від знущань та принижень із боку російських кураторів. А ще - став наркозалежним.
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