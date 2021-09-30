Чому не всі хочуть вакцинуватися вдома?

На Харківщині чиновники пропонують людям з інвалідністю вакцинуватися від COVID-19 удома. Щоб вони, мовляв, уникали черг і не наражалися зайве на небезпеку.

Та чи справді цього прагнуть ті, хто має фізичні обмеження? І наскільки доступні центри вакцинації у Харкові? Це з'ясували наші кореспонденти разом з Оленою Федотою - двократною срібною чемпіонкою паралімпіади з фехтування.

Біля пункту вакцинації у центрі Харкова перед Оленою високі сходи. З іншого боку будівлі вона знаходить підіймач. Та як його викликати?

Я подъехала к лифту, к подъемнику, но кнопки я не вижу.

Перехожі - покликали охоронця, і той вже керує підіймачем.

Олена Федота, двократна срібна чемпіонка з фехтування паралімпіади в Токіо-2020:

Дальше, наверху, все было доступно.

Наступний пункт вакцинації - за кілька сотень метрів. Доведеться пройтися містом. Ось і перша перепона.

Понимаешь эти колесики попали вот в эту ямку, надо рывочек сделать.

Олена Федота, двократна срібна чемпіонка з фехтування паралімпіади в Токіо-2020:

Мы уже столько прошли пешеходных переходов, огромные бордюры, которые даже бабушка с палочкой с трудом на них поднимется. Не то, что человек на коляске.

А ось тут - заїзд на бордюр, не збігається з кінцем пішохідного переходу.

Понижение бордюра есть. Ну чуть-чуть дальше. Придется вернуться на проезжую часть и чуть-чуть пройтись.

У самому університеті - вже комфортно. Охоронець проводить коридорами, підводить до ліфта, показує дорогу.

Висновок. Приміщення пункту вакцинації цілком доступне.

Олена Федота, двократна срібна чемпіонка з фехтування паралімпіади в Токіо-2020:

Да абсолютно беспрепятственный, доступный, безбарьерный пункт вакцинации.

А це - ще один пункт вакцинації у тому ж університеті. Нас зустрічають охоронці. Однак асфальт настільки нерівний, що візок заледве не перекидається ще біля воріт.

Сходи у приміщенні стають непереборною перешкодою. Тож дівчину з візком буквально заносять на руках.

Олена Федота, двократна срібна чемпіонка з фехтування паралімпіади в Токіо-2020:

Данный пункт я бы не рекомендовала людям на колясках, так как, это не очень комфортно будет. Тем более, когда тебе хоть и помогают, и несут, людей на коляске это всегда напрягает. Так люди не всегда знают как правильно взять, могут уронить.

Чиновники кажуть, пункти вакцинації розгортали спішно, обирали місця куди зручніше добиратися. Людям же з інвалідністю пропонують вакцинуватися вдома.

Михайло Черняк, заступник голови Харківської облдержадміністрації:

Лише треба оформити заявку. людям які тим більше на візочку, все ж таки в більш комфортних умовах зробити для себе вакцинацію зробити щеплення вдома.

Олена Федота, двократна срібна чемпіонка з фехтування паралімпіади в Токіо-2020: