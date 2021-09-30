Исправительный суд Парижа признал экс-президента Франции Николя Саркози виновным в незаконном финансировании избирательной кампании и приговорил его к одному году лишения свободы. Саркози будет отбывать срок вне тюрьмы и с электронным браслетом, сообщает BFM TV.

Оказалось что Саркози во время предвыборной кампании в 2012 году превысил лимит расходов, установленный законом. Саркози продолжал проводить митинги, когда потратил 42,8 млн евро вместо допустимых 22 млн.

PR-агентство Bygmalion выделило партии Саркози более 20 млн евро, которыескрыли и не учли в качестве расходов на его президентскую кампанию.

В марте 2021 года суд Парижа приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к одному году реального тюремного заключения по делу о коррупции, злоупотреблении влиянием и причастности к нарушению тайны следствия. Он может потребовать, чтобы его содержали под домашним арестом.

По версии следствия, экс-президент через своего адвоката обещал помочь сотруднику Кассационного суда Жильберу Азиберу с назначением на должность в Монако. Взамен он хотел знать о прослушке, которую поставили на его телефон в рамках следствия по делу Бетанкур.

Саркози обвиняли в незаконном получении денег на избирательную кампанию от владелицы компании L'Oreal Лилиан Бетанкур. В последствии по этому делу его оправдали.

Николя Саркози был 23-м президентом Франции с 2007 по 2012 год. Он стал первым экс-президентом Франции, получившим реальный срок.

Сейчас против экс-президента расследуется еще одно уголовное дело. Саркози подозревают в том, что в 2007 году он незаконно получил средства на проведение избирательной кампании от президента Ливии Муаммара Каддафи.

В 2011 году сын бывшего ливийского лидера Саиф аль-Ислам Каддафи через СМИ заявил, что Николя Саркози получил финансовую помощь от правительства Ливии. Спустя год были опубликованы документы, подтверждающие, что Ливия выделила на поддержку Саркози 50 млн евро.

Расследование "ливийского эпизода" во Франции началось в 2013 году, а первый допрос бывшего президента состоялся в марте 2018 года.