Президент Франции Николя Саркози с супругой Карлой-Бруни Саркози на саммите НАТО в 2009 году Источник: AFP

Суд Парижа приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к одному году тюремного заключения по делу о коррупции, злоупотреблении влиянием и причастности к нарушению тайны следствия. Он стал первым экс-президентом Франции, получившим реальный срок, сообщает BFM.

До рассмотрения апелляции и вступления приговора в силу Саркози останется на свободе. Николя Саркози был 23-м президентом Франции с 2007 по 2012 год.

По версии следствия, экс-президент через своего адвоката обещал помочь сотруднику Кассационного суда Жильберу Азиберу с назначением на должность в Монако. Взамен он хотел знать о прослушке, которую поставили на его телефон в рамках следствия по делу Бетанкур.

Саркози обвиняли в незаконном получении денег на избирательную кампанию от владелицы компании L'Oreal Лилиан Бетанкур. В последствии по этому делу его оправдали.

Сейчас против экс-президента расследуется еще одно уголовное дело. Саркози подозревают в том, что в 2007 году он незаконно получил средства на проведение избирательной кампании от президента Ливии Муаммара Каддафи.

В 2011 году сын бывшего ливийского лидера Саиф аль-Ислам Каддафи через СМИ заявил, что Николя Саркози получил финансовую помощь от правительства Ливии. Спустя год были опубликованы документы, подтверждающие, что Ливия выделила на поддержку Саркози 50 млн евро.

Расследование "ливийского эпизода" во Франции началось в 2013 году, а первый допрос бывшего президента состоялся в марте 2018 года.