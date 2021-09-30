В четверг, 30 сентября, правительство Украины, "Нафтогаз" Украины и Ассоциация городов подписали Меморандум о взаимопонимании, который должен урегулировать проблемные вопросы в сфере централизованного снабжения тепловой энергией и снабжения горячей водой. Об этом стало известно в ходе заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

Так, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал:

В основе этого меморандума договоренность о том, что местные власти не будут повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне по сравнению с предыдущим.

Кроме того, в меморандуме зафиксирована договоренность о "бесперебойности поставок газа". Также предусмотрена финансовая поддержка местных общин "для бесперебойной работы теплокоммунэнерго и неизменности тарифов".

Читайте также, лидер Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц выступил за сохранение транзита газа через Украину. Шольц назвал главной задачей нового правительства Германии формирование более сильного и суверенного Евросоюза.

Кроме того, секретарь США по вопросам энергетики Дженнифер Гренхолм заявила о том, что США и ЕС работают над обеспечением европейских потребителей газа этой зимой. США работают с европейскими партнерами над диверсификацией источников поступления энергии.

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