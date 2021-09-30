В Киеве открылась выставка современного натюрморта [ Редактировать ]
В Музее истории Киева 1 октября начинает работу выставка картин закарпатской художницы Ангелины Гафинец "Под другим углом". Свои картины Ангелина называет иллюзией натюрмортов.
"Художница демонстрирует подход к натюрморту в новой колористично-плоскостной системе. На ее полотнах материальным является цвет", - отметили организаторы выставки.
Ангелина Гафинец является яркой представительницей закарпатской школы живописи, представители которой вобрали в себя лучшее из европейской и местной культуры. На закарпатскую школу равняются современные художники, произведения закарпатских живописцев ищут коллекционеры для выгодного капиталовложения.
"Неординарное структурное и цветовое решение молодой художницы придает современно звучание классическому жанру натюрморта и интерьера", - считает арт-дилер Игорь Абрамович.
"Закарпатская школа живописи подарила миру несколько поколений выдающихся художников. Ключевое объединяющее слово - "ДРУГИЕ". В их творчестве другая экспрессивность, другая эмоциональность, другое отношение ку цвету", - рассказал инициатор выставки Юрий Комельков, глава фонда "Культура".
Работы будут экспонироваться до 18 октября.
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