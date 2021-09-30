Стрілянина лунала минулої ночі на Одещини. У поліцію області надійшов виклик з одного с місцевих сіл із повідомленням, що на вулиці стріляють.

Патрульні прибули на місце і з'ясували, що з обрізу мисливської рушниці гатить місцевий житель. Спочатку дебошира намагались умовити здатись, однак той зробив кілька пострілів у бік поліцейських, пошкодивши службову автівку, тоді вломився до чужого будинку, погрозами вигнав господарів.

Після того вийшов на вулицю з обрізом та гранатою і попрямував до будинку, де мешкає жінка з дітьми. Щоб захистити людей, поліцейським довелося застрелити зловмисника. За попередніми даними, від дій правопорушника ніхто не постраждав.