Житель Одеси відкрив стрілянину з мисливської рушниці [ Редактировать ]
Стрілянина лунала минулої ночі на Одещини. У поліцію області надійшов виклик з одного с місцевих сіл із повідомленням, що на вулиці стріляють.
Патрульні прибули на місце і з'ясували, що з обрізу мисливської рушниці гатить місцевий житель. Спочатку дебошира намагались умовити здатись, однак той зробив кілька пострілів у бік поліцейських, пошкодивши службову автівку, тоді вломився до чужого будинку, погрозами вигнав господарів.
Після того вийшов на вулицю з обрізом та гранатою і попрямував до будинку, де мешкає жінка з дітьми. Щоб захистити людей, поліцейським довелося застрелити зловмисника. За попередніми даними, від дій правопорушника ніхто не постраждав.
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