На Прикарпатті нагородили юних героїв-рятівників. Двоє братів-школярів із села Братківці серед ночі першими помітили пожежу у сусідському будинку. Хлопці не розгубилися і одразу забили на сполох, покликали на допомогу односельців і разом із дорослими боролися з вогнем. Завдяки цьому їхній сусід залишився живим. З юними сміливцями поспілкувалася Жанна Дутчак.

Ніяковіючи, 13-річний Володимир та 11-річний Богдан приймають вітання та подарунки від рятувальників. Хлопці - рідні брати. А віднедавна ще і справжні герої в своєму селі.

Пожежу в сусідів хлопці помітили випадково. Розповідають: серед ночі прокинулися попити води, і у вікно побачили спалахи вогню в будинку навпроти. Тож кинулися будити дорослих та односельців.

Володимир Приймак, школяр:

Ми спершу подумали, що то лампочка, а потім придивилися добре, то вниз, то вверх йде, і ми пішли закликали бабу. Нас вчила вчителька, що треба першим ділом повідомляти дорослих про пожежу.

Поки мама і бабуся скликали сусідів та телефонували пожежникам, хлопці взялися за відра з водою і побігли до палаючого будинку.

Богдан Приймак, школяр:

Качали воду, носили воду, давали Миколі Ярославовичу, а він заливав у середину.

Микола Ярославович - один з сусідів і вчитель фізкультури в сільській школі. Хлопців добре знає. Каже: ті справді проявили неабияку відвагу ....не злякалися вогню.

Микола Духович, вчитель фізкультури:

Я прийшов, хлопці бігають з відрами. Ми обійшли, побачили, що хата вся в диму і туда не можна було підійти. Ми вибили вікно і хлопці носили мені воду, а я із драбини заливав всередину воду. Такі діти… це рідко такі діти попадаються.

Селяни вивели із палаючого будинку господаря ще до приїзду пожежників. Власник хати Василь відбувся лише переляком. У чоловіка - жодного опіка. А в хаті вигоріла лише одна кімната. Хоча наслідки могли бути набагато гірші, кажуть рятувальники.

Христина Перцович, речниця ГУ ДСНС в Івано-Франківській області:

Якщо б ці діти не побачили цю пожежу на ранній стадії, так як квартира чи кімната вигорає дуже швидко, вогонь поширюється швидко, то площа на момент прибуття рятувальників була би більша. Могло закінчитися летально для власника будинку.

Ярослав, житель села Братківці:

Добре, що не пішло дальше. То був вітер і зразу кинулися, і пожарники приїхали і догасили то.

Причину пожежі вже встановили. Чоловік курив у ліжку і заснув із цигаркою.

Василь, постраждалий:

Дякую хлопцям, що позвали на допомогу і врятували мені життя. Хата байка, добре, що мені життя врятували. Я не годен ходити, я не годен був вийти і був відрубався від того диму.

Себе героями хлопці не вважають. Кажуть, діяли, як підказувало серце і як їх навчали у школі. Кажуть - бути рятувальниками сподобалось. А молодший Богдан запевняє, що вже визначився з майбутньою професією.