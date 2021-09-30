Біженці з Афганістану знайшли прихисток в Україні. Благодійні організації забезпечують їх усім необхідним, щоб вони могли пережити біль війни та повернутися до повноцінного життя за межами рідного краю. Як саме потрапили громадяни Афганістану в далеку і чужу для них Україну, та як їм живеться у нас - розкаже Оксана Тупальська.

Оксана Тупальська, кореспондент:

Представники п’яти родин біженців із Афганістану знайшли тимчасовий притулок на Житомирщині в Україні. Їхні обличчя показувати заборонено задля їхньої власної безпеки. Проте їхні історії вражають.

18 викладачів та студентів, які втекли від жахіть нового режиму, тимчасово прихистили в Україні. Усіх запросили на роботу та навчання до італійських вишів. Проте, перш ніж дістатися ЄС, їм необхідно оформити документи та пройти реабілітацію. Допомагає їм доброчинний фонд "Карітас-Спес-Україна".

Ми були у небезпеці. Тому були змушені залишити свою рідну землю. Життя, можливості та навіть наші погляди були атаковані Талібаном.

В Афганістані стало дуже складно - немає ні освіти, ні розвитку, ні прогресу в економіці. І для нас, як для освічених людей в школах і університетах, це була катастрофа.

Ми тимчасово потрапили з Афганістану до України. Але тут нам дуже затишно і комфортно, І ми дуже щасливі. Ми відпочиваємо у безпеці і дуже щасливі.

На летовищі в Борисполі представники Червоного Хреста замотували маленьких дітей у фольгу та на руках несли до автобуса, щоб не похворіли. Наплічник з документами, дипломи та 2-3 речі з одягу - це все, що змогли вивезти з дому. Однією групою біженців опікуються дипломати Канади, другою - українці.

Владислав Шелохов, директор з комунікацій МБФ "Карітас-Україна":

Ми привезли близько 65 кілограмів одягу - різні, переважно це зимові речі, тому що ми бачимо, що погодні умови вже такі, що осінь. І для людей, які були евакуйовані з Афганістану, фактично в футболках, без жодних теплих речей.

З огляду на пандемію коронавірусу, біженцям зробили ПЛР-тести, а одній дитині надали медичну допомогу. Щоб афганці могли швидше влитися у середовище європейської країни, їм проводять заняття з італійської мови.

Міра Мілавец, координаторка програм "Карітас-Спес-Україна":

Це група дуже відомих людей. Між ними доктори, професори. Я дуже відчуваю, що ми одна сім’я. Що немає тут християнина, мусульманина. Але ми всі разом намагаємося допомогти один одному.

Отець В'ячеслав Гриневич SAC, виконавчий директор "Карітас-Спес-Україна":

До нас зателефонував апостольський нунцій, архієпископ Вісвальдас, він попросив, щоб ми заопікувалися ними на шляху між Афганістаном та Римом, де Святий Престол прийме цих людей. Папа Франциск постійно говорить, щоб ми не боялися приймати людей, які опинилися в біді. Загалом і наша країна є в біді, тому що ми знаємо, що таке війна, досвідчуємо її.

Після того, як афганських науковців та студентів відправлять до Італії, українські благодійники не проти дарувати прихисток новим групам біженців. Тому вивчають перший досвід та радяться з іноземними колегами, щоб бути готовими до нової місії.