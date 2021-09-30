Автотроща під Києвом: перевищення швидкості стало фатальним для двох людей

Смертельна троща в елітному передмісті Києва, Козині, сталася о шостій ранку. Дорога на цій вулиці в цей час практично порожня. Як розповідає водій вантажівки - учасник ДТП, він приїхав сюди за сміттям. Зупинився, встановив в тридцяти метрах від машини аварійний знак і почав розвертатися.