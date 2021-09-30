Троє українців загинули внаслідок аварії у Польщі [ Редактировать ]
Троє українців загинули в ДТП у Польщі. Троща сталася напередодні пізно ввечері поблизу населеного пункту Жгув. Ще одна українка перебуває в лікарні.
За попередніми даними, водій автомобіля BMW, яким подорожували українці у напрямку Катовиці, не впорався з кермуванням. Авто на великій швидкості зіткнулося з електроопорою.
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Це все, що залишилося від мікроавтобуса після аварії. Про обставини інциденту відомо лише у загальних рисах. Автівка зачепила вантажівку, що їхала назустріч, після чого влетіла у КАМАЗ.
Такі наслідки аварії, що сталася на Рівненщині на трасі Київ-Чоп. Там одночасно зіткнулися чотири автомобілі.
За попередніми даними водій автомобіля BMW, яким подорожували українці у напрямку Катовіце, не впорався з кермуванням. Авто на великій швидкості зіткнулося з електроопорою.
Смертельна троща в елітному передмісті Києва, Козині, сталася о шостій ранку. Дорога на цій вулиці в цей час практично порожня. Як розповідає водій вантажівки - учасник ДТП, він приїхав сюди за сміттям. Зупинився, встановив в тридцяти метрах від машини аварійний знак і почав розвертатися.
Там мікроавтобус із сезонними робітниками протаранив вантажівку, а потім влетів в причеп Камазу. Водій та три пасажири бусу загинули миттєво, ще сімох людей забрала швидка. В усіх травми різного ступеню.