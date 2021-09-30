"Слуга народу" запустила збір підписів за відставку Разумкова [ Редактировать ]
Криза стосунків. Провладна фракція ініціює звільнення голови Верховної Ради. Її очільник, Давід Арахамія, запустив одразу подвійний збір підписів за відставку Дмитра Разумкова.
Про це сьогодні у соцмережі повідомив сам спікер. Каже, з процесом не зволікатиме і негайно розішле депутатам відповідні листи. Крім того, Разумков запевняє, що жодних конфліктів зі "Слугами" не має. Він також побажав колишнім колегам по фракції "продуктивної роботи у Трускавці".
Нагадаю, саме там цими днями для депутатів від влади планують неформальні збори. Проте спікера на ці збори не запросили. На Банковій вважають, що Разумков нібито гальмує ініціативи президента. Для звільнення спікера треба спочатку зібрати 150 депутатських підписів, а потім 226 голосів "ЗА" при голосуванні в залі. В кулуарах кажуть, що в Офісі Президента хочуть бачити в кріслі спікера Руслана Стефанчука.
Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:
У мене не було конфліктних ситуацій ні з фракцією, тим більше, я не був запрошений на фракцію, про те, щоб про щось поговорити. Думаю, що просто була задача - Давід Георгієвич її виконав. Свою позицію я буду відстоювати. І публічно, якщо треба, на фракцію прийду. Я думаю, я зможу відповісти на кожне запитання. І кожному колезі.
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