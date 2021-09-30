Авіація, артилерія та піхота - вся зброя до бою! На Приазов'ї українські морські піхотинці разом із побратимами з Британії та Швеції відбивали атаку ворога і на суші, і з моря.

Чи знайшли спільну мову в умовному бою союзники? І як навчання оцінив командувач українських сил спецоперації? Маємо ексклюзив, тож - дивіться.

Південь Донецької області. Противник прориває оборону наших військ на суходолі Приазов’я. З моря висаджується ворожий десант .

Авіація, артилерія і українська морська піхота у бойовій готовності. Зброя до бою готова і в союзників Альянсу. Перший удар з неба.

Це легенда останнього дня навчань "Об’єднанні зусилля – 2021". Однак умовний сценарій поблизу прифронтового Маріуполя може перетворитись і на реальність.

Валерій Залужний, Головнокомандувач Збройних Сил України:

Цей сценарій – бойовий.

На висадку ворога реакція миттєва - відрізати резерв від основних сил. Цю першочергову задачу під вогневим прикриттям кораблів та катерів ВМС виконують морпіхи і затискають противника у кліщата.

Навчання мають оборонний характер, проте задача не лише знищити, а не дати шансу ворогові на відступ. І всі ці дійства традиційно відбуваються під пильним спостереженням з бортів російських суден на морі.

Валерій Залужний, Головнокомандувач Збройних Сил України:

Сьогодні ви бачили два корабля ФСБ Російської Федерації, маневрували вздовж нашого району.

Присутність суден під триколором у нашій акваторії під час спільних українсько-натівських навчань - вже не дивина.

Валерій Залужний, Головнокомандувач Збройних Сил України:

Вони нам не заважають ні фізично, ні морально.

НАТО все ближче і ближче. Вперше наші військові разом із союзниками воюють на одних бойових машинах.

Британці, шведи на українських бойових "Козаках", їх майже не відрізнити від наших вояків. Разом вони дотискають ворога. І це вперше, коли натівські військові разом на полі бою із українцями. Ба більше…

Валерій Залужний, Головнокомандувач Збройних Сил України:

Хотів би зауважити, що командували цими підрозділами українські офіцери, а у них були підлеглі офіцери НАТО і наші партнери. Це досить цікаво, це крок до НАТО.

І поки Україна очікує на ПДЧ, з командного майданчика натівські генерали кажуть "так" українським бійцям. І відзначають найціннішу рису нашого війська.

Патрік Сандерс, командувач стратегічного командування Збройних сил Великої Британії:

І у них є усвідомлення того, що відбувається заради України та Великої Британії в контексті російської агресії на передовій.

Вони мають сильний дух. Сьогодні ми мали змогу спостерігати дуже складну комплексну операцію. Це не легко зробити, однак усі вони виконали її.

Своє захоплення від навичок і досвіду українських морпіхів не стримує їхній колега з Британії.

Офіцер Збройних сил Великобританії:

Ваші морські піхотинці є високопрофесійними і вони швидко здобули низку навичок. Чимало ваших військових можуть говорити англійською, хоча би для того, щоби ми могли один одного зрозуміли.

Ворог знищений, злагодженість із союзниками відпрацьована. Про реальну перемогу по завершенню навчань із нами ексклюзивно ділиться командувач сил спеціальних операцій. Хоча Україна ще не є членом НАТО, його вже другий підрозділ довів - і українці є членами родини Альянсу.

Григорій Галаган, командувач ССО Збройних сил України: