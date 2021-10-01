Україна згадує жертв розстрілів у Бабиному Яру [ Редактировать ]
У ці дні Україна згадує жертв розстрілів у Бабиному Яру. До 80-х роковин трагедії у заповіднику відбувся музично-поетичний вечір. Перформанс бачила Тетяна Радченко.
Тетяна Радченко, кореспондентка:
"Забути чи все ж таки ні, в ці хвилини останні боротись за пам'ять, чи ні, хай згасає, хай никне, я ніби завис на годину у своєму вмиранні". Це слова з поетичної збірки Маріанни Кіяновської, які звучать тут ніби голоси загиблих.
"у часі не стало майбутнього, в часі доби не стало години... на спокій"
67 віршів Авторки зі збірки "Бабин Яр. Голосами" - у виконанні акторів та музикантів. Дійство відбувається на території національного заповідника. На кількох локаціях лунає поезія під музичний супровід. Так відвідувачам намагаються передати ті трагічні події, через які пройшов Київ в 1941 році. До перформансу залучили й найменших учасників.
Я і Марк, Льодя, Гедя, Марія, у якої завжди ейфорія.
Основний меседж заходу, кажуть організатори - донести, що найбільша цінність - це людське життя.
Леонід Фінберг, організатор заходу:
Поети можуть зробити те, що можуть зробити, прогнозувати й закликати людей до того, щоб люди знали, що більшої цінності, ніж людське життя - немає. І тому треба пам'ятати про ті жахливі часи, коли так не було.
У перформансі взяли участь декілька десятків акторів, серед них - заслужені артисти України. Інсталяцію глядачам демонструють вже не вперше, втім цього року, це дійство особливе. Адже воно відбулося в урочищі Бабин Яр, яке стало братською могилою для десятків тисяч містян.
по теме
Розпочалися вони із символічного запалення вогню, який горітиме упродовж двох днів біля пам'ятника загиблим киянам та військовополоненим.
А 29-30 вересня 41 року в окупованому місті військові масово розстрілювали цивільне населення. За різними даними, у Бабиному Яру загинули від дев'яноста до ста тисяч людей. З них приблизно 65-70 тисяч - це євреї.
Страшна трагедія сталася 80 років тому. Тоді німці розстріляли кілька десятків тисяч євреїв.
Загалом, по всьому місту, таких буде 80. Ці камені - нагадування про киян, які в роки окупації постраждали від гітлерівців.
Ученый получил звание посмертно
Саме цього дня 41-го року почалися наймасовіші розстріли єврейського населення Києва. Тоді усього за два дні загинули майже 34 тисячі людей. Нацисти їх масово знищували за іншу національність і віру. Розстрілювали і малих, і старих. Цинічно і без жалю.