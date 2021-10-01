У ці дні Україна згадує жертв розстрілів у Бабиному Яру. До 80-х роковин трагедії у заповіднику відбувся музично-поетичний вечір. Перформанс бачила Тетяна Радченко.

Тетяна Радченко, кореспондентка:

"Забути чи все ж таки ні, в ці хвилини останні боротись за пам'ять, чи ні, хай згасає, хай никне, я ніби завис на годину у своєму вмиранні". Це слова з поетичної збірки Маріанни Кіяновської, які звучать тут ніби голоси загиблих.

"у часі не стало майбутнього, в часі доби не стало години... на спокій"

67 віршів Авторки зі збірки "Бабин Яр. Голосами" - у виконанні акторів та музикантів. Дійство відбувається на території національного заповідника. На кількох локаціях лунає поезія під музичний супровід. Так відвідувачам намагаються передати ті трагічні події, через які пройшов Київ в 1941 році. До перформансу залучили й найменших учасників.

Я і Марк, Льодя, Гедя, Марія, у якої завжди ейфорія.

Основний меседж заходу, кажуть організатори - донести, що найбільша цінність - це людське життя.

Леонід Фінберг, організатор заходу:

Поети можуть зробити те, що можуть зробити, прогнозувати й закликати людей до того, щоб люди знали, що більшої цінності, ніж людське життя - немає. І тому треба пам'ятати про ті жахливі часи, коли так не було.

У перформансі взяли участь декілька десятків акторів, серед них - заслужені артисти України. Інсталяцію глядачам демонструють вже не вперше, втім цього року, це дійство особливе. Адже воно відбулося в урочищі Бабин Яр, яке стало братською могилою для десятків тисяч містян.