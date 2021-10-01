Легенда бразильского футбола Пеле вышел из больницы Сан-Паулу. Он пройдет химиотерапию после удаления опухоли толстой кишки.

Пеле был госпитализирован почти месяц назад, проходил плановые обследования. 4 сентября ему удалили опухоль.

В дни после операции он находился в отделении интенсивной терапии больницы Альберта Эйнштейна.

В больнице сообщили, что Пеле стабилен и утром выписался, но "продолжит курс химиотерапии".

Напомним, сборная Аргентины ушла с поля во время матча с бразильцами.