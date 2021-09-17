Пеле вновь перевели в реанимацию [ Редактировать ]
Бразильского футболиста Пеле (Эдсона Арантиса ду Насименту) вновь перевели в палату интенсивной терапии. В клинике "Альберт Энштейн" заявили, что новой информации о состоянии спортсмена у них нет.
Об этом сообщает телеканал ESPN Brasil.
По данным телеканала, Пеле перевели в реанимацию из-за кислотного рефлюкса - попадания кислоты из желудка в пищевод.
В клинике, где находится футболист, заявили, что новых данных о его состоянии у них нет.
Напомним, сборная Аргентины ушла с поля во время матча с бразильцами.
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