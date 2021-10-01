Мер Києва Віталій Кличко звільнив керівника КО "Інститут Генплану м. Києва" Сергія Броневицького через затягування подачі проекту Генплану на обговорення громадськості та розгляд Київрадою. І доручив якнайшвидше доопрацювати документ і підготувати його до громадських слухань. Про це мер заявив під час засідання колегії Київської міської державної адміністрації.

"Сергій Петрович, я вже не вперше чую про якісь проблеми, зобов’язання. Я пам’ятаю, як у 2019 році ви публічно обіцяли якнайшвидшу підготовку проекту Генерального плану до громадських слухань і обговорення. Ми тоді презентували основні положення документу на міжнародній конференції. Минулого року були поважні причини – локдаун, карантин. Уже завершується 2021 рік. І знову чуємо обіцянки, що ось-ось проект Генплану буде презентований. І ніхто не згадує прізвища Броневицького! Згадують прізвище Кличка. «Коли Кличко представить Генеральний план?!». Тому, нічого особистого, ми говоримо про результати роботи: я ухвалив рішення звільнити вас з посади. Доручаю головному архітектору Києва Олександру Свистунову та заступнику голови КМДА Петру Оленичу забезпечити оперативну і ефективну роботу з підготовки проекту Генерального плану. І найближчим часом ми повинні розпочати громадські слухання та нарешті схвалити Генплан", – наголосив мер столиці.

За його словами, на сьогодні фахівці завершують актуалізацію проекту Генерального плану міста Києва.

Розділ, що стосується збереження та охорони історико-культурної спадщини (історико-архітектурний опорний план) погоджений Міністерством культури. Також матеріали проекту Генплану направлені до Міністерства розвитку громад та територій України. І розпочато роботи з врегулювання питань щодо територій спільних інтересів із органами місцевого самоврядування, які представляють інтереси суміжних територіальних громад.

"Кияни вже зачекалися на схвалення цього важливого для розвитку міста документу. Але запевню: це буде зроблено тільки після громадських слухань та врахування думки громадськості. Ми повинні ухвалити Генплан в інтересах міста та його мешканців, а не в інтересах забудовників. Генеральний план створюється не на рік чи два. Це – глобальне бачення реалізації основних напрямів стратегії розвитку міста. Проект того, яким ми бачимо в подальшому розвиток Києва", – підкреслив Віталій Кличко.

Так, у проекті Генплану передбачено припинення хаотичної забудови столиці, обмеження висотності забудови в історичному центрі, контроль за комплексністю забудови. А також будівництво станцій метрополітену на Виноградар та запуск метро на Троєщину, зведення вокзалу на Видубичах, будівництво перехоплюючих паркінгів біля транспортних розв’язок – поблизу станцій метро та на в’їздах до міста.

Нагадаємо, під час засідання колегії КМДА обговорили три важливих питання: стан підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період, проект Генплану Києва та його приміської зони, а також – питання погашення податкового боргу до бюджету столиці по платі за землю.