Фінляндські норки отримають протиковідну імунізацію [ Редактировать ]
Фінляндія, першою у Євросоюзі, вакцинуватиме норок проти ковіду. Експериментальний препарат майже рік розробляли в місцевій Асоціації заводчиків хутрових звірів, разом із науковцями Гельсінського університету.
Нагадаю, раніше зараження норок коронавірусом зафіксували в Данії, Греції, Італії, Швеції та країнах Балтії. У Данії, яка була найбільшим світовим постачальником хутра норок, вирішили знищити усіх тваринок на фермах - їх було щонайменше 15 мільйонів. Усе, аби запобігти ймовірній передачі вірусу людям.
по теме
Раніше зараження норок коронавірусом зафіксували в Данії, Греції, Італії, Швеції та країнах Балтії. У Данії, яка була найбільшим світовим постачальником хутра норок, вирішили знищити усіх тваринок на фермах.
Адже термін придатності деяких партій "Пфайзера" та "АстраЗенеки" минув напередодні.
У Мінздоров'я наголошують - імунізація саме обов'язкова, а не примусова.
Адже термін придатності деяких партій "Пфайзера" та "АстраЗенеки" минув напередодні.
Минулої доби в нашій країні від ускладнень Ковіду померли 194 пацієнти.