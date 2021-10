1 октября 2021 года истек срок действия цифрового сертификата IdenTrust DST Root CA X3, который поддерживался старыми операционными системами, чтобы они могли выходить в сеть, несмотря на прекращение поддержки со стороны производителей.

Истечение срока действия сертификата Let's Encrypt IdentTrust DST Root CA X3 может привести к отключению Интернета для некоторых пользователей, отмечает TechCrunch.

Let's Encrypt давно предупреждает пользователей об истечении срока действия сертификата, чтобы пользователи обновили свои операционные системы до новейших версий.

DST CA Root X3 we used as a cross-sign is expiring! A small number of subscribers may be affected. If you need help, please check out our community forum where we are standing by! https://t.co/TzEtaNmC0w