1 октября 2021 года истек срок действия цифрового сертификата IdenTrust DST Root CA X3, который поддерживался старыми операционными системами, чтобы они могли выходить в сеть, несмотря на прекращение поддержки со стороны производителей.

Истечение срока действия сертификата Let's Encrypt IdentTrust DST Root CA X3 может привести к отключению Интернета для некоторых пользователей, отмечает TechCrunch.

Let's Encrypt давно предупреждает пользователей об истечении срока действия сертификата, чтобы пользователи обновили свои операционные системы до новейших версий.

DST CA Root X3 we used as a cross-sign is expiring! A small number of subscribers may be affected. If you need help, please check out our community forum where we are standing by! https://t.co/TzEtaNmC0w — Let's Encrypt (@letsencrypt) September 29, 2021

Это может повлиять на доступ к интернету мобильным телефонам, ноутбукам, смарт-телевизорам и других устройств, работающих на старых платформах.

Рискуют лишиться доступа к интернету пользователи старых ОС: macOS (10.12.0 и более ранних), Windows XP, iOS-устройств до версии iOS 10, Android 7.1.1 и более ранних, приставок PlayStation 3 и 4 со старой прошивкой, операционных систем Debian 8 и старше.

Что такое Let's Encrypt?

Let's Encrypt — это некоммерческая организация, которая выдает сертификаты для шифрования соединений между Интернетом и вашим устройством для обеспечения безопасности в Сети.

Всякий раз, когда вы входите на веб-сайт, который начинается с HTTPS, он является безопасным, что подтверждает сертификат IdentTrust DST Root CA X3.

Сертификат обеспечивает безопасность ваших данных в Интернете и предотвращает неправомерное использование вашей личной информации хакерами.

Почему истекает срок действия сертификата?

Здесь проблема не в Let's Encrypt. Сертификат IdenTrust DST Root CA X3 истекает, потому что все сертификаты являются временными, а устройства, работающие в более старых операционных системах, не получат новые сертификаты.

Читайте также Нужен ли антивирус на MacBook: ответ экспертов

Чтобы гарантировать, что ваше устройство не пострадает, немедленно проверьте версию, на которой оно работает, и обновите ее до последнего обновления немедленно.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как этой осенью миллионы смартфонов на Android перестанут работать. С другой стороны желающих обновиться до новых операционных систем Microsoft опечалила, поскольку усложнила обновление до Windows 11.