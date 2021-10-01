Ворони атакували австралійські дрони з доставки [ Редактировать ]
В австралійській столиці Канберрі ворони атакували дрони, які здійснюють доставку. За словами орнітологів, так ці птахи намагаються захищати свою територію.
Попри це, після атаки апарат таки здійснив доставку та повернувся на базу. Однак унаслідок інциденту компанія тимчасово припинила доправляти товари у деякі райони Канберри, де проживає чимало ворон. Раніше в австралійській столиці дрони також атакували яструби.
по теме
Домашний хомяк ворвался в мир криптовалют, опередив ведущих трейдеров, таких как Уоррен Баффет
За словами орнітологів, так ці птахи намагаються захищати свою територію. Дрон вони сприймають, як ворожий об'єкт у повітрі.
Дрон вони сприймають, як ворожий об'єкт у повітрі. Попри це, після атаки, апарат таки здійснив доставку та повернувся на базу.
Внезапно во время футбольного матча в Боснийской Премьер-лиге на поле выбежал пес и буквально отобрал у футболистов мяч
Цей сімдесятирічний науковець, який працює в одному з університетів австралійського штату Новий Південний Вельс, не просто так блукає чагарниками вночі. Майкл Мехоні запевняє - навчився розмовляти із жабами та розуміти їх.