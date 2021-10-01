За словами орнітологів, так ці птахи намагаються захищати свою територію.

В австралійській столиці Канберрі ворони атакували дрони, які здійснюють доставку. За словами орнітологів, так ці птахи намагаються захищати свою територію.

Попри це, після атаки апарат таки здійснив доставку та повернувся на базу. Однак унаслідок інциденту компанія тимчасово припинила доправляти товари у деякі райони Канберри, де проживає чимало ворон. Раніше в австралійській столиці дрони також атакували яструби.