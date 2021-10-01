Для декорацій обрали саме хризантему, оскільки це пізня витривала квітка, яка буде квітнути аж до морозів.

У столичному парку "Співоче поле" відкрилася традиційна виставка квітів. Цього разу її присвятили темі кохання. Побувала на відкритті і наша Лариса Золотарюк.

Понад мільйон бутонів хризантем, чарівний одноріг, справжнє місто кохання із квітковими човном, каретою, Амуром і плюшевим ведмедиком. Така вона - нова виставка квітів на "Співочому полі".

Відвідувачі поспішають сюди від самого ранку, фотографуються, діляться враженнями.

Наталія, відвідувачка виставки:

Ой, дуже чудово. Ми сьогодні на відкриття потрапили. Дуже раді, ми діток привели з нашого особливого класу. Бачите, всі задоволені дуже.

Олексій, відвідувач виставки:

В цілому цікава виставка. Я сюди частенько прихожу. Набратися якогось позитиву. Можливо, спробувати відшукати ресурс, надихнутися.

Загалом 26 композицій, кожна з яких - на любовну тематику. Для декорацій обрали саме хризантему, оскільки це пізня витривала квітка, яка буде квітнути аж до морозів.

Ольга Гаврилюк, головний ландшафтний дизайнер Печерського району:

Тому що хризантема - це є бабине літо. Відкриття. Бачите, сьогодні сонечко у нас неймовірне. У нас метелики літають навколо самої хризантеми. Тобто, майже весна.

Ольга працювала над створенням човна, що символічно відпливає в тунель кохання.

Ольга Гаврилюк, головний ландшафтний дизайнер Печерського району:

Я задумувалася на рахунок історії кохання іменно парку Софіївка. Там також є тунель. Також є гондола. Є гондольєри. Там неймовірно.

Композиція Дмитра більш традиційна - лебеді, на них використали півтори тисячі квітів.

Дмитро Гаврилюк, ландшафтний дизайнер Оболонського району:

Те, що найбільш уособлює кохання. Ну ось ми обрали лебеді, оскільки вони уособлюють вірність, кохання. Такі найвищі почуття друг до друга. І створити певний антураж.

Організацією виставки більше ніж два тижні займалася ціла команда фахівців.

Денис Погорєлко, співорганізатор виставки:

Много людей. Разные дизайнеры. Дизайнеры, которые работали, как бы наши дизайнеры. И дизайнеры каждого отдельного района. И главный дизайнер города. В создании в целом как бы концепции. Ну и понятное дело, озеленители присутствовали, которые это все высаживали.

Квіткова виставка "Історія кохання" триватиме до 31 жовтня. Вона - остання в цьому сезоні.