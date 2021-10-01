У ЗМІ це вже називають... "репетицією другого Північного потоку"! Сьогодні російський "Газпром" без попередження зупинив транзит газу територією України в напрямку Угорщини. Це результат підписаного договору між Будапештом та Москвою. Днями вони вирішили прокачувати блакитне паливо в обхід нашої ГТС.

Що це означає для України? Розкаже Олена Абрамович.

Це сталося менш ніж за тиждень. У понеділок Угорщина та Росія підписали новий газовий контракт про постачання палива в обхід України. І вже у п'ятницю вранці українська труба спорожніла. Відзвітував про це Оператор газотранспортної системи України.

1 жовтня з початку нової газової доби зупинено транзит природного газу територією України у напрямку Угорщини. Заявки на транзит газу не надійшли, незважаючи на те, що потужності з України на вихід в Угорщину законтрактовані на весь газовий рік (з 01.10.2021 по 30.09.2022) у розмірі 24,6 млн м3 на добу.

Для України це створює три проблеми. Перша - втрата доходів за транзит газу нашою територією. Друга - зменшення тиску в трубі й додаткові витрати для його підтримки. Третя - віртуальний реверс газу з Угорщини став неможливим. А інших шляхів імпортувати паливо звідти Україна не має, зазначив оператор ГТС. Для угорської ж влади навпаки - вирішилась проблема з нестачею газу в зимовий період.

Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини:

Правда в тому, що нам потрібен газ, і питання постачання енергії та енергетичної безпеки не слід поєднувати з політичною критикою проти Росії. Я поважаю Україну й бажаю українському народові успіхів, але щодо газу, ми повинні зважати на інтереси угорців, а не українців.

В Угорщині незабаром парламентські вибори. На газових біржах - нові рекорди цін через сповільнення поставок газу з Росії. У низці країн ЄС ціни на газ та електрику злетіли. І за таких обставин Росія зробила пропозицію, від якої угорська влада не змогла відмовитись - довготривалий контракт з такими цінами, які дозволять зараз знизити тарифи для населення.

Петер Сіярто, міністр закордонних справ Угорщини:

Я уклав дуже хорошу угоду з росіянами щодо ціни. Ми погодили формулу, яка значно краща, ніж та, що була тепер. Тому завдяки цьому контракту ми можемо утримувати низькі ціни в Угорщині. І яким чином цей газ доставляють - уже від нас не залежить.

Українська влада вирішила скаржитися до Європейської комісії. Щоб там проаналізували, чи не порушує новий контракт угорців з росіянами Угоди про асоціацію України з ЄС. Будапешт такий крок обурив. Керівник адміністрації угорського прем'єра пообіцяв блокувати Україну на шляху до НАТО.

І заявив, що тут Київ першим почав суперечку, ухваливши кілька років тому нові освітні закони. На думку Будапешта, вони утискають права національних меншин. Ось як на це відреагували в українському МЗС.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

У відносинах з Угорщиною головне - не плутати грішне із праведним: газ - це грішне, а захист національних меншин, дотримання прав угорської громади - це праведне. Ще раз наголошу, що ми готові і прагнемо до повноцінно нормальних стосунків з Угорщиною, які враховуватимуть інтереси обох країн навіть в умовах складнішої логістики та втрат Угорщини від блокування транзиту за старим маршрутом.

В Єврокомісії на суперечку поки що не відреагували. Проте і Київ, і Будапешт налаштовані боротися до останнього.