Прикордонники кажуть - за рік, відколи працює нова система, порушників тут значно поменшало.

Інтелектуальний кордон з північними сусідами анонсував сьогодні міністр внутрішніх справ. За два роки мають повністю переобладнати сотні кілометрів державної межі з Росією та Білоруссю. Щоправда, запрацює все це, якщо будуть гроші. Скільки просять на амбітні плани? І в чому полягає "інтелектуальність" рубежу? - розкаже Світлана Шекера.

Прикордонне відділення Розсипне на Луганщині. За цією лісосмугою - територія Росії. З українського боку повністю облаштована ділянка кордону. Рів, вал, контрольно-слідова смуга, паркан із колючим дротом. Та вежа.

Світлана Шекера, кореспондентка:

Уже рік в автоматичному режимі тут працюють відеокамери. Вони можуть зафіксувати автомобіль порушника кордону в радіусі 12-ти км.

І таких веж вздовж українсько-російської межі вже 15. Дані з цих відеокамер одразу передаються на монітори диспетчерського центру.

Бачимо, що наряд службу несе вздовж кордону, веде спостереження. За допомогою системи відеоспостереження ми можемо навіть розпізнати, ідентифікувати військовослужбовця та його службову собаку.

Сьогодні одну з облаштованих ділянок інспектує міністр внутрішніх справ. Прикордонники кажуть - за рік, відколи працює нова система, порушників тут значно поменшало.

Було виявлено і припинено спробу незаконного переміщення товарів подвійного використання - це були парашути, які намагалися протиправні елементи перемістити через кордон. Затримано групу протиправних елементів, які намагалися перемістити валюту. І цигарки.

Облаштовувати українсько-російський кордон взялися ще в 2015-му. Наполовину роботи виконали лише на харківській ділянці.

Сергій Дейнеко, голова Державної прикордонної служби України:

На жаль, всі ці роки в нас немає жодного підрозділу, де би на 100% було завершено. Десь не добудували 3 км рокадної дороги. Десь не добудували 5 км протитранспортного рову. Десь незавершена система відеоспостереження. Тому в цьому році ми маємо взяти і завершити роботи хоча б по чотирьох таких шифрах.

Рік тому роботи розпочали на луганській ділянці. Встигли обладнати 104 кілометри кордону. На Сумщині роботи ще взагалі не розпочинали. Хоча у МВС мають великі плани - закласти до бюджету фінансування, щоб за два роки повністю обладнати рубежі з Білоруссю та Росією.

Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України:

Потреби, які ми порахували на повністю побудову такого кордону протягом україно-російської, україно-білоруської ділянки кордону, оцінка складає 17 мільярдів гривень. В основному, вартість складає рокадна дорога, яка дозволяє швидко добратися відповідним підрозділам раз. І по-друге, це інтелектуальний кордон.

Якщо кордон з боку Росії хоча б частково вже обладнаний, то за білоруський напрямок взагалі ще не бралися. А звідти нині теж чималі загрози. Особливо міграційні.

Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України:

Як ви знаєте, наприклад, Білорусь спеціально дозволила приліт з Азії її цілих чартерних літаків і тисячу людей намагалися переходити кордон з Литвою, зараз з Польщею. Коли закриються можливості для перетину литовського кордону і польського кордону, український кордон буде під загрозою.

Тож якщо в держбюджеті знайдуться кошти, то зміцнювати кордони вже почнуть навесні наступного року.