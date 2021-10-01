Перемога школяра на олімпіаді - вчителю - фінансовий стимул. Бо за це педагогам платитимуть... премії! Таке пообіцяв Володимир Зеленський на зустрічі з освітянами. Президент привітав педагогів із професійним святом. Адже в першу неділю жовтня - День вчителя. До свята 21 викладач отримав нагороди.

Володимир Зеленський, президент України:

Ми поки що не можемо, ви знаєте, відобразити вашу роль у тих заробітних платах нам, які ви заслуговуєте, це правда, ми будуємо, ремонтуємо школи, садочки, але поки що зробили далеко не всі, є проблеми з інтернетом, з автобусами і все це також правда. І я скажу вам відверто - працюю над тим, щоб все це виправити. Разом з урядом, разом з міністром.