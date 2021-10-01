На пожежу приїхали зо два десятки рятувальників та чотири одиниці техніки.

Півтори тисячі дітей були в небезпеці! Сьогодні зранку в Києві сталася пожежа у школі! Будівлю швидко охопив дим та клуби їдкого диму. Зайнялося в їдальні. Школярів терміново евакуювали.

Що стало причиною пожежі та чи є постраждалі? З місця повернулася Ярина Марків.

Клуби диму, сморід та евакуація. Посеред другого уроку учнів Київської інженерної гімназії підняли по тривозі.

Артем, учень 11 класу:

Було повідомлено завдяки системі оповіщення про те, що у школі тривога .

Юлія, учениця 9 класу:

В нас була тоді фізика, нас вчителька вивела на подвір'я школи.

Єлизавета, учениця 9 класу:

Дим було чутно аж в кабінетах, але більш на коридорі на першому етажі.

Зі школи вивели півтори тисячі учнів. Паніки не було. Скоріше цікавість, кажуть самі діти. Тож одразу дістали телефони і все знімали на відео.

Артем, учень 11 класу:

Дуже швидко до нас приїхали пожежні, приїхала швидка допомога, поліція.

Горіло на першому поверсі в їдальні. На пожежу приїхали зо два десятки рятувальників та чотири одиниці техніки. Поширення вогню не було. Його швидко загасили.

Світлана Водолага, начальник пресслужби ГУ ДСНС України в м. Київ:

Пожежа виникла на першому поверху в їдальні 4-поверхової будівлі . Пожежа на площі 25 квадратних метрів була локалізована.

Попередньо причиною займання стало коротке замикання електропроводки. Останні висновки надасть експертиза. У пригоді ніхто не постраждав. І цьому рятувальники завдячують педагогам, які швидко зреагували й вивели дітей.