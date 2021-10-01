У київській школі загорілася їдальня [ Редактировать ]
Півтори тисячі дітей були в небезпеці! Сьогодні зранку в Києві сталася пожежа у школі! Будівлю швидко охопив дим та клуби їдкого диму. Зайнялося в їдальні. Школярів терміново евакуювали.
Що стало причиною пожежі та чи є постраждалі? З місця повернулася Ярина Марків.
Клуби диму, сморід та евакуація. Посеред другого уроку учнів Київської інженерної гімназії підняли по тривозі.
Артем, учень 11 класу:
Було повідомлено завдяки системі оповіщення про те, що у школі тривога .
Юлія, учениця 9 класу:
В нас була тоді фізика, нас вчителька вивела на подвір'я школи.
Єлизавета, учениця 9 класу:
Дим було чутно аж в кабінетах, але більш на коридорі на першому етажі.
Зі школи вивели півтори тисячі учнів. Паніки не було. Скоріше цікавість, кажуть самі діти. Тож одразу дістали телефони і все знімали на відео.
Артем, учень 11 класу:
Дуже швидко до нас приїхали пожежні, приїхала швидка допомога, поліція.
Горіло на першому поверсі в їдальні. На пожежу приїхали зо два десятки рятувальників та чотири одиниці техніки. Поширення вогню не було. Його швидко загасили.
Світлана Водолага, начальник пресслужби ГУ ДСНС України в м. Київ:
Пожежа виникла на першому поверху в їдальні 4-поверхової будівлі . Пожежа на площі 25 квадратних метрів була локалізована.
Попередньо причиною займання стало коротке замикання електропроводки. Останні висновки надасть експертиза. У пригоді ніхто не постраждав. І цьому рятувальники завдячують педагогам, які швидко зреагували й вивели дітей.
по теме
Хлопці не розгубилися і одразу забили на сполох, покликали на допомогу односельців і разом із дорослими боролися з вогнем. Завдяки цьому їхній сусід залишився живим.
Двоє братів-школярів із села Братківці серед ночі першими помітили пожежу у сусідському будинку. Хлопці не розгубилися й одразу забили на сполох
Огонь охватил столовую на первом этаже 4-этажного здания. Площадь возгорания составила 25 кв.м. Еще до прибытия спасателей педагоги вывели на улицу всех учеников - около 1500 человек. В 10:35 пожар был потушен
О пів на сьому вечора зайнявся дах над спортзалом, і поступово вогонь перекинувся на сусідній навчальний корпус.
У Черкасах підрозділи МВС розпочали цикл інтерактивних уроків для дітей. Щоправда, проводять їх не у класах, а просто неба зі справжньою технікою та спеціальним спорядженням.