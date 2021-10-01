У Дніпрі завершують будівництво кільцевої дороги [ Редактировать ]
На фінішній прямій. На Дніпропетровщині майже завершили будівництво кільцевої дороги.
Вона з'єднає трасу на Запоріжжя із Південним мостом. Уже зведено три шляхопроводи і тунель для проїзду габаритної техніки. А ще на під'їзді до аеропорту побудували дворівневу транспортну розв'язку.
Олександр Коломійцев, начальник Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області:
Вартість цього будівництва складає 1 млрд 760 млн грн., але воно ще зараз корегується. Будівництво дуже складне, бо це перший об’їзд міста Дніпро. До цього місто взагалі не мало жодного обходу і весь транспорт рухався містом.
Володимир Орлов, перший заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації:
Ми розвантажимо місто від транзитного транспорту. В основній своїй масі це великий транспорт, який руйнує наші дороги, забруднює екологію, стає причиною заторів, стає причиною ДТП.
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