Уже зведено три шляхопроводи і тунель для проїзду габаритної техніки.

На фінішній прямій. На Дніпропетровщині майже завершили будівництво кільцевої дороги.

Вона з'єднає трасу на Запоріжжя із Південним мостом. Уже зведено три шляхопроводи і тунель для проїзду габаритної техніки. А ще на під'їзді до аеропорту побудували дворівневу транспортну розв'язку.

Олександр Коломійцев, начальник Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області:

Вартість цього будівництва складає 1 млрд 760 млн грн., але воно ще зараз корегується. Будівництво дуже складне, бо це перший об’їзд міста Дніпро. До цього місто взагалі не мало жодного обходу і весь транспорт рухався містом.

Володимир Орлов, перший заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації: