Нацкорпус влаштував вишкіл для всіх охочих [ Редактировать ]
"Тотальний опір" - вишкіл під такою назвою влаштував Нацкорпус на території заводу "Атек". Опанувати навички ножового бою, надання медичної допомоги; а ще - пройти смугу перешкод і стати знавцем видів зброї запросили усіх охочих. На ранкове шикування прийшло близько двох сотень учасників. І дівчата, і хлопці. Вони захопливо виконували вправи і завдання. Кажуть, такі вміння в житті знадобляться.
Артем, учасник вишколу:
Я прийшов на вишкіл, бо я вважаю, що це дуже гарна складова розвитку для молоді як патріотичного, так і силового . Я вважаю, що силу в собі треба виростати, як фізично, так і духовно.
Максим Жорін, керівник штабу Національного корпусу:
Така організація як "Тотальний опір" сьогодні в тому числі в Києві. Це вже не перший їх захід . Вони показують місцевому населенню як займатися зі зброєю, як це роботи безпечно, які основні засади медичної допомоги. Тобто всі основні речі для того, щоб людина могла захистити себе, родину, вулицю.
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