"Тотальний опір" - вишкіл під такою назвою влаштував Нацкорпус на території заводу "Атек". Опанувати навички ножового бою, надання медичної допомоги; а ще - пройти смугу перешкод і стати знавцем видів зброї запросили усіх охочих. На ранкове шикування прийшло близько двох сотень учасників. І дівчата, і хлопці. Вони захопливо виконували вправи і завдання. Кажуть, такі вміння в житті знадобляться.

Артем, учасник вишколу:

Я прийшов на вишкіл, бо я вважаю, що це дуже гарна складова розвитку для молоді як патріотичного, так і силового . Я вважаю, що силу в собі треба виростати, як фізично, так і духовно.

Максим Жорін, керівник штабу Національного корпусу: