На Донбасі ворог із мінометів обстріляв Мар'їнку, Новозванівку та Станицю Луганську. Одного з українських бійців поранено. Військовика вже ушпиталили. Стан його - середньої важкості, - повідомили у штабі ООС. Більше про ситуацію на фронті розкаже мій колега - військовий кореспондент Руслан Смєщук.

Передові армійські позиції в околицях селища Нью-Йорк, що навпроти окупованої Горлівки. Над окопами - блакить степового неба. Красивого та загрозливого. Саме з повітря по цих укріпленнях вдарив ворожий дрон.

Микита, військовослужбовець Збройних сил України:

Скинув гранати для підствольного гранатомета в кількості двох штук на наші позиції. В результаті чого отримали поранення двоє наших військовослужбовців, які зараз доставлені в шпиталь - їхньому життю нічого не загрожує.

Останнім часом супротивник дедалі частіше використовує дрони для бомбування армійських окопів та укріплень.

Микита, військовослужбовець Збройних сил:

Останнім часом вони збільшили плотність своїх прольотів цими ударними безпілотними апаратами.

Окрім повітряної загрози триває постійний обстріл і з ворожих позицій.

Олег, військовослужбовець Збройних сил України:

-Ранок, як завжди. Стріляють із важких кулеметів, стрілецької зброї , з РПГ стріляють - ручних гранатометів. -Це у вас таке день по день? - Так кожен день!

Цього молодого військовика звати Олег. На передовій він нещодавно. Перед репортерами ніяковіє.

Олег, військовослужбовець Збройних сил України:

-Я третій місяць тут. -Це ваша перша ротація? -Так! - Я планував йти на фронт, бо це обов’язок кожної людини! Захищати свою країну!

А захищати доводиться! На лінії зіткнення збільшилася кількість обстрілів. Чи не щодня штаб звітує про поранених та про втрати. Тож і на передовій, і в тилу бійці посилили патрулювання.

Це вже тилове місто Кремінна на Луганщині. Усі ці чоловіки - резервісти сил територіальної оборони. Тобто місцеві жителі, які в разі необхідності візьмуться за автомати й підуть у бій.

Ростислав, військовослужбовець Збройних сил України:

Проводяться ротно-тактичні навчання. Буде відпрацьовано три питання. Підйом роти по тривозі, здійснення маршу і третє - взяття під охорону мерії та мосту через річку Красна.

У разі істотного загострення - сили тероборони зможуть взяти на себе частину обов'язків регулярної армії - наприклад, охорону об'єктів та забезпечення правопорядку в містах.