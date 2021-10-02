На Донбасі супротивник використовує дрони для бомбування армійських окопів [ Редактировать ]
На Донбасі ворог із мінометів обстріляв Мар'їнку, Новозванівку та Станицю Луганську. Одного з українських бійців поранено. Військовика вже ушпиталили. Стан його - середньої важкості, - повідомили у штабі ООС. Більше про ситуацію на фронті розкаже мій колега - військовий кореспондент Руслан Смєщук.
Передові армійські позиції в околицях селища Нью-Йорк, що навпроти окупованої Горлівки. Над окопами - блакить степового неба. Красивого та загрозливого. Саме з повітря по цих укріпленнях вдарив ворожий дрон.
Микита, військовослужбовець Збройних сил України:
Скинув гранати для підствольного гранатомета в кількості двох штук на наші позиції. В результаті чого отримали поранення двоє наших військовослужбовців, які зараз доставлені в шпиталь - їхньому життю нічого не загрожує.
Останнім часом супротивник дедалі частіше використовує дрони для бомбування армійських окопів та укріплень.
Микита, військовослужбовець Збройних сил:
Останнім часом вони збільшили плотність своїх прольотів цими ударними безпілотними апаратами.
Окрім повітряної загрози триває постійний обстріл і з ворожих позицій.
Олег, військовослужбовець Збройних сил України:
-Ранок, як завжди. Стріляють із важких кулеметів, стрілецької зброї , з РПГ стріляють - ручних гранатометів. -Це у вас таке день по день? - Так кожен день!
Цього молодого військовика звати Олег. На передовій він нещодавно. Перед репортерами ніяковіє.
Олег, військовослужбовець Збройних сил України:
-Я третій місяць тут. -Це ваша перша ротація? -Так! - Я планував йти на фронт, бо це обов’язок кожної людини! Захищати свою країну!
А захищати доводиться! На лінії зіткнення збільшилася кількість обстрілів. Чи не щодня штаб звітує про поранених та про втрати. Тож і на передовій, і в тилу бійці посилили патрулювання.
Це вже тилове місто Кремінна на Луганщині. Усі ці чоловіки - резервісти сил територіальної оборони. Тобто місцеві жителі, які в разі необхідності візьмуться за автомати й підуть у бій.
Ростислав, військовослужбовець Збройних сил України:
Проводяться ротно-тактичні навчання. Буде відпрацьовано три питання. Підйом роти по тривозі, здійснення маршу і третє - взяття під охорону мерії та мосту через річку Красна.
У разі істотного загострення - сили тероборони зможуть взяти на себе частину обов'язків регулярної армії - наприклад, охорону об'єктів та забезпечення правопорядку в містах.
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