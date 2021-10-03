Президент Украины Владимир Зеленский высказался об уверенность в том, что нападавших на его первого помощника Сергея Шефира найдут. Об этом глава государства рассказал на брифинге.

По его словам, сейчас идет следствие и проверяется информация. Правоохранители вызывают на допрос очень известных в Украине лиц.

Я считаю, что исполнителей найдут. Я не могу говорить о заказчиках. Идет следствие. Многих людей вызывали, я знаю, много людей с очень известными именами, с кем Сергей (Шефир, - ред.) общался, кого-то знал, кого-то подозревают.

Отмечается, что у Зеленского есть некоторая информация и он верит, что всех исполнителей найдут и они понесут заслуженное наказание.

Читайте также, правоохранители прочесали 430 гектаров леса в Киевской области после покушения на первого помощника президента Сергея Шефира. Однако в настоящее время никаких следов оружия, с которым было совершено преступление, найти не удалось.

Кроме того, Служба безопасности Украины взяла под свою охрану первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Обычно жертвы покушений переходят под защиту Национальной полиции и в отдельных случаях Службы безопасности Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.