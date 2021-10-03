Афганський вузол. У Штатах цього тижня стався грандіозний скандал, коли під час слухань у Конгресі з'ясувалося: країна була не готова залишити Афганістан. Відступили від планів, які розробляли військові; а те, що влада подавала як "великий успіх", радше - невдача.

Проблема ще і в тому, що зараз відбувається в самому Афганістані, де владу взяли таліби. Де жінкам уже наказали не ходити на роботу і залишатися вдома, а чоловікам - заборонили голитися.

Про країну, яка на наших очах занурюється в середньовіччя і про помилки Америки - розкаже Дмитро Анопченко.

У мечеті на околиці Кабула ці жінки моляться за мир.

Довгий закритий одяг. У літніх жінок обличчя - ще відкрите, у молодших - видно тільки очі.

Молитися - те небагато, що ще дозволено жінкам за влади талібів. Адже навіть у мерії Кабула (тобто мова не про село, а про муніципалітет, де третина з трьох тисяч працівників - жінки) їм наказали більше не виходити на роботу і залишатися вдома - якщо їхню роботу можуть виконати чоловіки.

Це як страшний сон. Жінки знають, що для цих чоловіків вони - другий сорт. Але ніхто не розуміє, чому?

Біля шкіл зараз теж лише хлопчики.

Їм навчатися ще дозволено (повернули й чоловіків-учителів), а от дівчаткам сказали не приходити. Тож є всі шанси, що Афганістан таки повернеться у 1990 роки, коли по всій країні була заборона на освіту для жінок.

Ми, звісно ж, хотіли б, щоб наші діти ходили до школи. І воліли б працювати нарівні з чоловіками…

Таліби начебто й готові дозволити жінкам учитися в університетах, але окремо від студентів-чоловіків. А виші навряд чи зможуть організувати окремі аудиторії.

Освіта - важлива, тому що всі ми, попри стать, узагалі-то маємо бути рівними.

Це ще кажуть вголос, але скоро - такі розмови вестимуть хіба пошепки на кухнях. Бо відомство у справах жінок тут уже замінили на… Міністерство чеснот і вад. Структуру, яка має насаджати суворі ісламські правила. Її бійці днями розігнали нечисленний жіночий пікет…

Припиніть знімання!

У присутності журналістів вартові ісламу ще якось тримали себе в руках. Та щойно камери прибрали - почали стріляти.

Заявивши згодом - протести нас не турбують. У жінок є право скаржитися - нам байдуже.

Наказ жінкам займатися лише родиною вже призвів до того, що в країні закрили величезну кількість фельдшерських пунктів і лікарень.

Алехандро Маттео, представник Червоного Хреста:

Понад дві тисячі медичних закладів зачинені, двадцять тисяч медиків не отримують зарплати, сім тисяч жінок взагалі звільнили.

На кордоні з Пакистаном - тисячі людей, які хотіли б утекти з цього пекла…

Але політика жорстка - майже нікого не випускають.

Не дозволяють, хоча я тут вже тиждень! Я дітей і дружину хотів вивезти, та марно. Ціни на ночівлю - захмарні, витратили все, що було. Нема грошей, щоб додому вернутися.

Весь цей хаос - по суті, наслідки того, як швидко американці залишили Афганістан.

Дмитро Анопченко, кореспондент:

Тут, у Капітолії, під час конгресових слухань (а тривали вони два дні поспіль) від військових уперше пролунали слова і заяви, які чинна адміністрація навряд чи хотіла б розголошувати.

Усі свідчення генерали давали під присягою, тобто збрехати не могли. Спершу - викручувались як могли, згодом, втомившись від допиту, вже говорили, що думають.

Це був наш стратегічний провал! Той факт, що афганська армія, яку ми разом із партнерами так довго тренували, просто розбіглася - і часто без єдиного пострілу - став для нас цілковитою несподіванкою. І було б нечесно казати інше.

З'ясувалося також, що військові просили Байдена залишити в Афганістані хоча б одну військову базу та обмежений контингент, але він сказав забирати всіх. І що за Трампа сформували перелік із семи вимог до талібів - в обмін на виконання яких Штати пішли б із країни. А зараз Афганістан залишили взагалі без вимог та обіцянок.

І якщо вже перші особи Пентагону розгублені, можна уявити, що з афганцями відбувається. Прозахідний президент - утік, прихопивши із собою державні гроші. Владу - миттєво захопили таліби. А Сполучені Штати - пішли, лишивши й бази, й зброю.

При чому зробили це так швидко, що в Кабулі місцеві ринки зараз завалені покинутими американцями речами. Усе - нове, зі складу. Ось форма, ось - армійське взуття… Місцеві тепер прозвали це місце "буш-маркет", на честь президента Буша, який наказав ввести війська в Афганістан після терактів 11 вересня.

І цей парк розваг біля Кабула, де тепер нові відвідувачі, які не випускають із рук зброю, символ того, що в усій країні відбувається. Якщо для світу - це дикунство і повернення до середньовіччя, то для місцевих - усе, як у поганій казці: що далі - то страшніше.

Країна знову стає найбільшим світовим виробником наркотиків.

Якщо за попередньої влади опіум та марихуану теж вирощували, але ховалися і масштаби були не такі, то новій владі зараз потрібні гроші.

А у нас просто іншої роботи немає, аніж вирощувати травичку та опіумний мак!

А цей чоловік, Яхія, не показує свого обличчя, оскільки якщо його побачать і здадуть - то на нього чекає смерть.

Покарання таке: тебе відлупцюють, потримають тиждень у в'язниці. Але і це не найгірше - далі смертна кара, просто вб'ють.

Провина єдина - він гей. Каже, за одностатеві стосунки у талібів покарання одне - страта.

Дивно, наскільки швидко Афганістан повернувся до старих часів. Здавалося б, і двох місяців не минуло, таліби взяли Кабул 15 серпня… Нові порядки не закріпилися б так швидко, якби серед людей, особливо в провінції, не було підтримки. Мовляв, у нас свій шлях: знову будемо жити за законами дідів. Злочинність тепер - і справді знизилася. Бо за крадіжку таліби відрубають руку. За повторну крадіжку - пробите кулями тіло виставляють біля мечеті.

І жодної тобі корупції. Раніше поліцейський міг підійти, гроші відібрати та ще й вдарити. А зараз ніхто простих людей пальцем не чіпає.

Західна музика - табу, рекламні борди - замалювали за одну ніч. Щоб не спокушати чоловіків. Голити бороду - заборонено.

Надер - популярний кабульський перукар, каже, він теж тепер під особливим контролем Міністерства чеснот і вад.

Не можемо більше робити чоловікам зачіски з використанням гелю для волосся. Кажуть, це гріх.

Заарештують і майстра, і клієнта. Тому в афганських барбершопах (до речі, цим словом їм теж заборонили називатися) - і людей небагато.

Усе різко змінилося, усім зараз править релігія.

І ці слова кажуть усі. Знамениті афганські килими теж тепер нікому не потрібні: туристів немає, багаті люди, хто міг - виїхали. Роботи додалося хіба місцевому пекарю, Хаджи. Каже, його крамничка і за радянської армії була, і за американців, і за талібів - не закриють. Бо хліба і видовищ люди хочуть за будь-якої влади. І якщо смак хліба за ці роки не змінився, то видовища, які тут бачать зараз - лякають багатьох.