На Київщині у серійного крадія виявили гранатомети та зброю [ Редактировать ]
Забрав цигарок і продуктів майже на 100 тисяч гривень і зник. Поліція Київщини затримала крадія, який вдерся до магазину в Бориспільському районі.
Під час струсу в оселі грабіжника виявили чималий арсенал зброї. Зокрема, два протитанкових гранатомети, гранату, рушницю, пістолет й інструменти для зламування замків. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Андрій Нєбитов, начальник ГУ Нацполіції в Київській області:
Вказана особа вже нам відома, і вона притягалася до кримінальної відповідальності саме за скоєння злочинів корисно-насильницької спрямованості, а саме - це були розбійні напади у складі організованої злочинної групи на приватні помешкання громадян.
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