Запастися перед холодами яскравими враженнями цими вихідними можна було в Фельдман-Екопарку на Харківщині. Там відкрився щорічний "Бал хризантем". Цьогоріч рослин було найбільше - понад 70 тисяч у горщиках, на клумбах і в композиціях. Квіткове різнобарв'я бачили й наші кореспонденти.

Уже зранку у "Фельдман-Екопарку" велелюдно. Відвідувачі із цікавістю розглядають композиції з хризантем і фотографуються. Ось єдиноріг, що здійснює бажання. Тут родина яскравих уквітчаних золотистими квітами сонечок, далі обличчя звірів та герої казок. Їх одразу впізнають діти.

Наталія Родіна, гостя "Фельдман-Екопарку":

Настрій дуже гарний, ми приїхали з Дніпра. Дуже довго чекали цього свята. Ми приїжджаємо кожен рік, ми другий раз тут. Нам дуже подобається. Повно емоцій, ми всі в емоціях!

В екопарку це вже десятий, ювілейний бал хризантем. До свята тут готувалися два місяці. Робили каркаси майбутніх фігур, підбирали квіти.

Микола Дворецький, головний озеленювач "Фельдман-Екопарку":

Сортов тут больше 35. Из новых сортов, из таких, которые в последнее время хорошо себя зарекомендовали - это золотая осень. Она сразу - бутон, он открывается как красная, потом превращается в оранжевую и переливается таким желто-оранжевым цветами.

Загалом використали більше ніж торік - 70 тисяч квітів. Гості таку роботу вже оцінили.

Наталія Опанасенко, гостя "Фельдман-Екопарку":

Фігури вообще безподобні. От єдінорог! Стоим возле него красиво. Все добре, все очень красиво.

За десять років яскраве квіткове свято відвідали вже 4 з половиною мільйони гостей - як з України, так і з-закордону.

Олександр Фельдман, засновник "Фельдман-Екопарку":

Он посвящен Дню учителя, к первому воскресенью октября. Когда мы вспоминаем наших первых учителей. Когда мы благодарим этих учителей за тот труд, который, за то счастье. Мы приносим им такой большой поклон. Поклон в виде цветов. Моя мама проработала учительницей 35 лет, и я хорошо знаю, что это за труд. Как это тяжело, и сколько души и нервов, духовных сил уходит на воспитание нашего молодого поколения. Ну и бал хризантем - это символ осени.

Серед іншого, гості екопарку побачили карнавальну ходу та велике танцювальне шоу. Ті ж, хто не встиг потрапити на відкриття, мають нагоду помилуватися різнобарв'ям хризантем ще до кінця жовтня. Сорти дібрані так, що квітнутимуть по черзі.