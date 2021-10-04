Прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі заявив, що експрезидент планував провокації під час протестів, зокрема убивства активістів.

Грузинська опозиція скликає мітинг на підтримку Міхеїла Саакашвілі. Зібратися планують сьогодні о 15-тій в замку Руставі.

Прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі заявив, що експрезидент планував провокації під час протестів, зокрема убивства активістів. Також він повідомив, що затриманий вимагає депортувати його в Україну. Однак зауважив: Грузія зробить це через 6 років - після відбуття судових вироків.

Місцеві ЗМІ довідалися, як саме Саакашвілі потрапив до Грузії. Повідомляють, що він дістався з України до Поті на поромі, переховуючись у кабіні вантажівки.