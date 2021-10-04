Забрав цигарок і продуктів майже на 100 тисяч гривень і зник. Поліція Київщини затримала крадія, який вдерся до магазину в Бориспільському районі. Під час трусу в оселі грабіжника виявили чималий арсенал зброї. Зокрема, два протитанкових гранатомети, гранату, рушницю, пістолет й інструменти для зламування замків. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Андрій Нєбитов, начальник ГУ Нацполіції в Київській області: