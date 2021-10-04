В Украине вынесли первый приговор врачу за подделку коронавирусных-сертификатов. Об этом сообщается на сайте президента.

На совещании у Владимира Зеленского особое внимание уделили вопросу борьбы с подделкой COVID-сертификатов. По словам главы Национальной полиции Игоря Клименко, за неделю было проведено 13 обысков, открыто 12 уголовных производств.

Так, врач из Павлограда должен заплатить 34 000 гривен штрафа и не сможет целый год работать по специальности.

Также уже есть первое судебное решение о взыскании штрафа в размере 34 тысяч гривен с врача из Павлограда Днепропетровской области и лишении права деятельности по специальности на один год.

Читайте также, мужчину из Ивано-Франковской области и женщину из Хмельницкого оштрафовали за попытку пересечь границу с Польшей с поддельными паспортами. Мужчину из Ивано-Франковской области и женщину из Хмельницкого оштрафовали за попытку пересечь с с поддельными паспортами границу с Польшей.

Кроме того, в Днепропетровской области медработница продавала поддельные COVID-сертификаты. За псевдовакцинацию заказчики платили около 6 тысяч гривен, сейчас устанавливаются заказчики, которые воспользовались услугами мошенников.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.