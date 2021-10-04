Регламентна війна і демарш голів комітетів. На традиційному погоджувальному засіданні Ради обговорювали все, окрім порядку денного на тиждень.

Спочатку пересварились через відставку голови парламенту, а потім частина депутатів узагалі пішла з наради, коли заговорили про імовірні офшори президента. Деталі парламентського понеділка - розкаже Ксенія Барвіненко.

"Холодна регламентна війна" - а саме це в "Слузі народу" називають головною причиною відставки Разумкова - схоже, перейшла в гарячу фазу. Бо ж коли Зе-депутати залишились за крок до відставки першого номера у своєму партійному списку, на заваді їм знову став регламент. Звільнити Разумкова хотіли...

Данило Гетманцев, народний депутат, "Слуга народу":

Цього тижня, але є регламент і ми будемо йти по букві регламенту. І тому зараз проводимо консультації, коли воно буде в порядку денному, але безперечно ми зволікати не будемо з цим.

Не зволікати, а зачекати все ж таки доведеться. Оскільки й Рахункова палата має провести аудит виконання кошторису, та й сам Разумков має відзвітувати про свою роботу. Демоверсію цього "слуги" могли б почути й раніше, однак не захотіли.

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:

Була запропонована зустріч з фракцією "Слуга народу". Я отримав офіційний лист про відмову, позиція напрацьована, випрацьована, і дуже добре, що вона дотримується однієї точки зору. Інших точок зору непотрібно, це дійсно принципи демократії й хотів би всім нагадати, що ми живемо за регламентом і процедурами, в тому числі й відкликання з посади голови ВРУ - відбувається за регламентом.

Олександр Корнієнко, народний депутат, "Слуга народу":

Регламент передбачає, що поточний голова ВРУ в ній не брав участь, так що Дмитро Олександрович, як тільки ми з вами дійдемо згоди - чи є підписи правдивими, як ви на це натякаєте, і якісь робите перевірки тижневі апарату - одразу ця процедура буде запущена, у відповідності до регламенту.

Та не встигли вгамуватися емоції від регламентних дискусій, як у залі розгорілася нова суперечка - голови низки комітетів залишили засідання. Сталося це, коли депутати згадали про скандал щодо імовірних офшорів президента. Йдеться про міжнародний проєкт "Пандора пейперс" і, зокрема, розслідування журналістів "Слідство Інфо". Ті дослідили архіви й виявили, що Володимир Зеленський і його найближче оточення створили мережу офшорних компаній, через яку виводили гроші з ПриватБанку, і яка зараз володіє елітною нерухомістю в Лондоні на мільйони доларів США.

Петро Порошенко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Через дії президента Зеленського Україна фігурує у світі, як держава, лідер якої причетний до глобальної корупції, до відмивання вкрадених в Україні грошей спільно зі своїм бізнес-партнером, паном Коломойським.

На ці матеріали вже відреагували в Офісі Генпрокурора. Ірина Венедіктова заявила, що такі дані - не стали для них несподіванкою. А їхня вірогідність - під питанням. В Офісі ж президента запевнили, що Зеленський бездоганно виконує всі антикорупційні норми законодавства, а офшорні схеми бізнесу колишніх років пояснили "особливостями ринку" тих часів.