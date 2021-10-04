Техаський сенатор кинув виклик політиці Джо Байдена [ Редактировать ]
Росія штучно створила газову кризу в Європі. Так вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. На його думку, в ЄС сподіваються на спільне рішення з РФ. Каже - тамтешні політики не вірять, що Москва може зважитися на те, щоб заморозити європейські будинки, фабрики та заводи.
А в Штатах російський "Потік" спричинив справжню кадрову кризу в Держдепі. І все через дії одного сенатора, який зриває затвердження чиновників на посаді. Докладніше розкаже Дмитро Анопченко.
У Держдепі США кадрова проблема, яка з кожним днем набуває дедалі більших масштабів. У Конгресі "зависли"документи про затвердження на посадах кількох сотень чиновників, зокрема 59 послів. Ключові підрозділи й пів сотні амбасад без керівників. І все через дії однієї лише людини - сенатора-республіканця від Техасу Теда Круза.
За законом претендентів на посади в Держдепартаменті має затвердити Конгрес. Провести співбесіду в комітеті, потім проголосувати в залі. І один лише конгресмен усе це блокує: вимагаючи від Білого дому нових санкцій проти другого "північного потоку".
Доки Байден цього не зробить - будь-які подання на призначення дипломатів (і байдуже, пов'язані з Росією чи ні) Круз не дає розглянути.
Колеги конгресмена скаржаться сьогодні в інтерв'ю газеті "New York Times":
У нас безпрецедентне повне блокування всіх номінантів, незалежно від того, чи причетні вони до політичних питань. Такого я не бачив за 30 років роботи в Конгресі. Це нечувано!
Річ у тім, що співробітників Держдепу в Конгресі десятиліттями затверджували за швидкою процедурою. Заслухали - якщо ніхто не має зауважень, то кандидатура ухвалена. І тепер, коли Тед Круз проти всіх, цей процес загальмував. А щоб обійти норовливого політика - щодо кожної кандидатури потрібні десятки годин засідань.
І Держдеп зараз у глухому куті. Скаржитися на конгресмена - це ще більше додасть йому популярності в рідному Техасі, де влада проти російського газогону, оскільки для нафтового штату це конкурент. Піти йому на поступки - означає підірвати стосунки з Німеччиною, адже сам Байден обіцяв Берліну санкцій більше не запроваджувати й запуску російської труби не перешкоджати.
І кадрова блокада несподівано стала настільки ефективною, що в коридорах влади вже заговорили про Круза як про ймовірного кандидата від республіканців на наступних президентських виборах. Мовляв, якщо він зараз виклик Байденові кинув, нехай спробує змінити його політику (зокрема й щодо скандального російського газогону)у 2024 році.
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За законом претендентів на посади в Держдепартаменті має затвердити Конгрес. Провести співбесіду в комітеті, потім проголосувати в залі.
І додав - якщо Кремль відмовиться, США поставлять під сумнів російські обіцянки про постачання газу до ЄС для забезпечення енергетичної незалежності блоку.
США закликали Росію збільшити постачання газу до Європи через Україну. З таким зверненням виступив посол Сполучених Штатів у РФ - Джон Салліван.
Ціна газу в Європі встановила новий рекорд - тисячу 100 доларів за тисячу кубів. Сполучені Штати відкрито звинувачують Кремль у навмисному недопостачанні газу до ЄС.
Документ містить поправку, яка забороняє громадянам США купувати чи продавати знову випущені російські суверенні боргові зобов'язання на вторинному ринку.