Доведеться почекати. Звільнити спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова в турборежимі - не вийде. Це визнали в монобільшості. Хоча процедуру офіційно вже запустили. Підписи під поданням Давида Арахамії поставили 175 нардепів. Але швидко позбутися першого номера виборчого списку "Слуги народу" заважає регламент.

Про це говорили сьогодні на погоджувальній Раді. Більше про законодавчі перепони, кадрові пристрасті і не лише про них, розкаже Ксенія Барвіненко.

"Холодна регламентна війна", а саме це в "Слузі народу" називають головною причиною можливої відставки Разумкова, схоже, перейшла в гарячу фазу. Бо ж коли Зе-депутати залишилися за крок до відставки першого номера у своєму партійному списку, на заваді їм став той самий регламент. Звільнити Разумкова хотіли...

Данило Гетманцев, народний депутат, "Слуга народу":

Цього тижня, але є регламент і ми будемо йти по букві регламенту й тому зараз проводимо консультації, коли воно буде в порядку денному, але безперечно ми зволікати не будемо з цим.

Не зволікати, але зачекати все ж доведеться. Оскільки й Рахункова палата має провести аудит кошторису, й сам Разумков звітуватиме про свою роботу. Демоверсію цього "слуги" могли б почути й раніше, та - не захотіли.

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:

Була запропонована зустріч з фракцією "Слуга народу". Я отримав офіційний лист про відмову, позиція напрацьована, випрацьована, і дуже добре, що вона притримується однієї точки зору. Інших точок зору непотрібно, це дійсно принципи демократії й хотів би всім нагадати, що ми живемо за регламентом. І процедури, в тому числі й відкликання з посади голови ВРУ - відбуваються за регламентом.

Олександр Корнієнко, народний депутат, "Слуга народу":

Регламент передбачає, що поточний голова ВРУ в ній не бере участь, так що Дмитро Олександрович, як тільки ми з вами дійдемо згоди чи є підписи правдивими, як ви на це натякаєте, і якісь робите перевірки тижневі апарату - одразу ця процедура буде запущена, у відповідності до регламенту.

На те, як без його нагляду депутати дотримуються регламенту, Разумков натякнув, згадавши голосування антиолігархічного закону.

Поки я голова Верховної Ради, тут буде працювати закон, потім що буде - подивимось. Можемо робити так, як це відбулось в позаминулий четвер.

Нагадаю, тоді опозиція обурилась, що їм не дали змоги захищати свої поправки й таким чином порушили регламент парламенту. Головуючим був Руслан Стефанчук, на натяки Разумкова він не відповів, лише закликав депутатів повернутися до порядку денного. А там топ-тема для депутатів - тарифи.

Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":

Ви всі прекрасно чули таку гучну заяву екскерівника НАК Нафтогазу про те, що собівартість українського газу - одна гривня, а продають по вісім гривень. Я не розумію чому парламент мовчить, і чому мова зараз іде про те, що не підвищуються ціни на тепло і на газ, а те що в вісім разів дорожче людям продають, ніж собівартість. Це що норма?

Тож в опозиції пропонують, як полегшити тарифний удар.

Юрій Бойко, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Єдиним виходом з цієї ситуації я бачу змішування газу власного видобутку і його ціни. По собівартості 2,5 тисячі гривень з імпортованим газом, виходимо на середню ціну для всіх категорій споживачів, людей, комунальної сфери, бюджетних установ, лікарень, шкіл, промисловості. Приблизно вісім тисяч гривень за тисячу кубів. Надати субсидії людям. Щоб вони могли сплачувати таку ціну, це 20 мільйонів гривень в бюджеті передбачити й таким чином вийти з цього тупика.

Та не лише тарифні питання хочуть бачити обранці на голосуванні, вимагають ще й розглянути підготовку до нової хвилі епідемії, зокрема виділити кошти на медицину.