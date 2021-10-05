У світі вже використали 6,5 мільярдів доз протиковідної вакцини [ Редактировать ]
Регулятор ЄС рекомендував бустерну дозу людям з ослабленим імунітетом. Робити третє щеплення проти коронавірусу радять вакцинами Pfizer і Moderna через 28 днів після другого уколу.
Як і коли імунізувати своїх громадян по третьому кругу, країни-члени Євроспілки можуть вирішувати самостійно. Тим часом у світі уже використані майже 6,5 мільярдів доз протиковідної вакцини. За минулу добу на планеті інфікувалися майже 340 тисяч людей. Померли близько п'яти тисяч. Найбільше нових заражень виявлені у США, Великій Британії, Туреччині, Росії та Індії.
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