Регулятор ЄС рекомендував бустерну дозу людям з ослабленим імунітетом. Робити третє щеплення проти коронавірусу радять вакцинами Pfizer і Moderna через 28 днів після другого уколу.

Як і коли імунізувати своїх громадян по третьому кругу, країни-члени Євроспілки можуть вирішувати самостійно. Тим часом у світі уже використані майже 6,5 мільярдів доз протиковідної вакцини. За минулу добу на планеті інфікувалися майже 340 тисяч людей. Померли близько п'яти тисяч. Найбільше нових заражень виявлені у США, Великій Британії, Туреччині, Росії та Індії.