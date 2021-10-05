Во вторник ночью, 5 октября, в Украине заметно похолодает. Тем не менее заморозки прогнозируют не во всех областях Украины.

Об этом сообщает "УкрГидрометцентр".

Сегодня ночью в северных и центральных областях, ночью 6-7 октября в Украине (кроме Закарпатья и юга) на поверхности почвы, местами и в воздухе заморозки 0-5 градусов (I уровень опасности, желтый).

В Киеве теплая и солнечная погода. Температура воздуха днем составит +14+16, а ночью +3+5.

Читайте также, в октябре погода в Украине заметно испортится. Синоптики прогнозируют холод и первый снег, поэтому первая декада октября будет холодная и мокрая (сильные грозы по всей стране).

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