В Украине заметно похолодает: где "ударят" заморозки [ Редактировать ]
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Во вторник ночью, 5 октября, в Украине заметно похолодает. Тем не менее заморозки прогнозируют не во всех областях Украины.
Об этом сообщает "УкрГидрометцентр".
Сегодня ночью в северных и центральных областях, ночью 6-7 октября в Украине (кроме Закарпатья и юга) на поверхности почвы, местами и в воздухе заморозки 0-5 градусов (I уровень опасности, желтый).
В Киеве теплая и солнечная погода. Температура воздуха днем составит +14+16, а ночью +3+5.
Читайте также, в октябре погода в Украине заметно испортится. Синоптики прогнозируют холод и первый снег, поэтому первая декада октября будет холодная и мокрая (сильные грозы по всей стране).
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